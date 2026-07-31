La Promessa anticipazioni 1 agosto: Catalina lascia i figli nel capanno, Angela si fidanza

Le anticipazioni de La Promessa del 1 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una giornata segnata da due svolte destinate a cambiare gli equilibri di Palazzo Luján. Catalina è costretta a lasciare i figli nel capanno e a fuggire, mentre Angela si ritrova sempre più vicina a un matrimonio che non desidera.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina prende una decisione estrema, convinta che la sua presenza rappresenti ormai un pericolo per la famiglia. Accetta quindi il ricatto e tenta di fuggire in auto con i suoi bambini, ma il piano fallisce quando il Barone de Valladares le tende un agguato. Sotto la minaccia delle armi, il nobiluomo la costringe ad abbandonare i figli e a lasciare La Promessa da sola. Per Catalina è un sacrificio devastante, accettato solo per mettere in salvo i piccoli.

Intanto Pia si prepara a partire per Aranjuez, salutando con commozione i colleghi e affidando il piccolo Diego alle loro cure. Manuel, indignato per l'ingiustizia subita dalla donna, affronta duramente Cristóbal chiedendogli di annullare il trasferimento. Il maggiordomo, però, agisce con il pieno consenso del marchese Alonso e di Leocadia, lasciando il marchesino senza possibilità di intervenire. Nel frattempo, le condizioni di Petra peggiorano rapidamente a causa di un'infezione trascurata e Padre Samuel teme che la situazione possa diventare irreversibile. Infine Vera prova a ricucire il rapporto con Lope chiedendogli scusa, ma il giovane nasconde il proprio dolore dietro un'apparente serenità e trova conforto confidandosi con Curro.

Lorenzo e Angela

La Promessa anticipazioni: Adriano scopre la fuga di Catalina

Dopo la drammatica imposizione da parte del Barone, la verità viene finalmente a galla tra le mura del palazzo: Catalina è fuggita ed è stata costretta a lasciare i suoi figli da soli nel capanno prima di sparire per sempre. Il ritrovamento dei piccoli scatena il panico tra i familiari e la servitù, ignari del tremendo sacrificio compiuto dalla primogenita.

Spezzato dal dolore e dallo smarrimento, Adriano legge con viva preoccupazione la lettera che sua moglie gli ha fatto recapitare. Catalina gli spiega la verità: ha dovuto abbandonare le sue amate terre e la sua vita per mettere in salvo lui, i bambini e l'intera famiglia dalle ritorsioni del Barone. Adriano rimane completamente sconvolto, incapace di accettare un addio così ingiusto e crudele.

Leocadia è costretta ad accettare il fidanzamento di Angela e Lorenzo

Dopo aver smascherato la relazione segreta tra Angela e Curro e aver scoperto il loro piano di fuga, Don Lorenzo de la Mata ha messo Leocadia con le spalle al muro. Per evitare che la figlia venisse travolta da uno scandalo irreparabile e finisse nei guai con il Capitano, Leocadia ha dovuto cedere al fidanzamento preteso dal De La Mata.

Senza preavviso, alla tenuta viene annunciato ufficialmente il fidanzamento di Angela e Don Lorenzo. La notizia lascia tutti gli abitanti di Palazzo Luján completamente sbalorditi, ma a pagare il prezzo più alto è il povero Curro, che vede il suo sogno d'amore svanire per sempre davanti ai suoi occhi, impotente di fronte al perfido trionfo del Capitano.