La Promessa anticipazioni 31 ottobre: Jana trova in Leocadia una nuova alleata, ma potrebbe pentirsene

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia promette a Jana di sostenerla, ma in realtà potrebbe usarla per colpire la marchesa

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Leocadia, dopo aver accettato con apparente serenità le scuse di Cruz, sceglie di nascondere il rancore che ancora prova nei confronti della marchesa. È consapevole che, per portare a termine i suoi piani di vendetta, deve agire nell'ombra e non destare sospetti alla tenuta. Con grande astuzia, chiede alla marchesa un favore: desidera che Curro convinca Angela a tornare in Svizzera e riprendere gli studi, così da poter agire indisturbata.

Angela, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare la Spagna. La giovane ha intuito che la madre sta tramando qualcosa e non vuole darle modo di agire lontano dai suoi occhi. Per questo decide di restare alla tenuta e scoprire cosa nascondono i comportamenti misteriosi di Leocadia. Intanto, Jana si avventura da sola nella stanza segreta. Ricardo rifiuta di parlare con Ana, giunta senza preavviso, mentre Petra rivela a Pia di aver visto la moglie del maggiordomo a palazzo.

Padre Samuel è interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: Cruz costringe Padre Samuel a non partire,

Jana è all'oscuro del doppio gioco di Leocadia e, sorprendentemente, trova proprio in lei una spalla su cui sfogarsi per i soprusi subiti dai marchesi. L'ex cameriera, le rivela che Don Alonso starebbe valutando di vendere il 50% delle terre per salvare la tenuta da una crisi economica ormai evidente.

Jana, preoccupata per il destino de La Promessa, decide di confidarsi con Leocadia e le espone la sua idea, già bocciata dai marchesi: coinvolgere Manuel, sfruttando le sue capacità di aviatore e il suo ingegno, per tentare di risollevare le finanze del marchesato. Leocadia, apparentemente solidale, promette di aiutarla in questo piano... ma le sue intenzioni restano oscure. In realtà, potrebbe solo voler usare Jana come pedina nei suoi piani di vendetta contro Cruz.

Nel frattempo, la marchesa mette in atto uno dei suoi tipici colpi di scena, ma per una volta la sua decisione rende tutti felici. Cruz ha infatti convinto Padre Samuel a non partire, obbligandolo a rimanere alla tenuta. La notizia riempie di gioia la servitù, ma per il giovane sacerdote questo nuovo inizio segna anche un momento di grande confusione: sa che è giunta l'ora di affrontare i sentimenti che prova per María Fernández. Il legame tra i due rischia ora di travolgere entrambi in un turbine di emozioni proibite.

