La Promessa anticipazioni 31 ottobre, Cruz è infuriata: Lorenzo sta per mettere le mani sui soldi dell'eredità

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 31 ottobre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 30 ottobre

La promessa: riassunto della puntata 30 ottobre

Catalina mostra l'aereo riparato a Manuel, ma lui non ne è felice, non vuole più volare. Lope è preoccupato perché Maria ce l'ha con lui per il fatto di non avergli detto subito della situazione di Salvador e ne parla con Jana e poi con Mauro. Simona, Candela e Lope preparano le tartellette di mela, il dolce preferito di Curro, per festeggiare il suo diploma. Tutti apprezzano il dolce, persino Don Gregorio, e tutti si congratulano con Curro, tranne Lorenzo, con cui inizia una discussione a tavola.

Anticipazioni del 31 ottobre: I segreti di Simona

Lope riferisce a Simona che Candela ha ricevuto una lettera da una persona anonima che afferma di conoscere un segreto del suo passato. Simona sembra essere a conoscenza di più informazioni di quanto stia rivelando.

Nel prossimo episodio: Finalmente si apre il testamento

Intanto, Catalina ottiene la spilla di sua madre, precedentemente chiesta in prestito alla Baronessa, suscitando l'ira di Cruz. Quest'ultima si trova costretta ad accettare l'apertura del testamento del padre. La divulgazione delle ultime volontà del Barone consentirà finalmente a Lorenzo di ottenere i fondi che gli spettano in qualità di erede di sua moglie Eugenia, la sorella di Cruz