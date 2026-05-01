La Promessa anticipazioni 2 maggio: Manuel scopre una spia nell'hangar, Curro indaga

Mentre Manuel e Toño lavorano all'hangar, scoprono una presenza sospetta che li osserva nell'ombra. Intanto Curro approfitta del caos per muoversi di nascosto e andare verso la gioielleria Llop.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel scopre un intruso tra i suoi motori, mentre Curro usa il caos come copertura per tornare alla gioielleria Llop nonostante i timori di Lope

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Adriano rifiuta il titolo nobiliare. Don Alonso è terrorizzato: teme che l'orgoglio del mezzadro venga scambiato per un insulto diretto alla Corona, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dei Luján., Leocadia, per salvare le apparenze davanti al Duca Lisandro, ordina a Padre Samuel di nascondere la sua scomunica per evitare che il prestigio della famiglia crolli definitivamente agli occhi del potente alleato.

Nel frattempo, la fine di un'era si avvicina. Don Romulo è fermo nel suo proposito di fuggire con Emilia, ma non trova il coraggio di affrontare Alonso. Consapevole di essere considerato insostituibile, il maggiordomo chiede aiuto a Catalina: spera che la marchesina possa mediare col padre e fargli accettare le sue dimissioni. Romulo desidera che il suo addio non sia visto come un tradimento.

Manuel e Toño

La Promessa anticipazioni: Un intruso misterioso nell' hangar

Mentre sono intenti a rifinire gli ultimi dettagli tecnici, Manuel e Toño avvertono una presenza inquietante. Qualcuno si è intrufolato nell'hangar e sta osservando ogni loro mossa nell'ombra. Chi è l'intruso? Si tratta di una spia industriale inviata dalla concorrenza o di qualcuno incaricato da Leocadia per sabotare l'affare che garantirebbe a Manuel l'indipendenza economica?

Curro Lope ed Esmeralda

Una scusa perfetta: Curro in missione alla gioielleria Llop

Curro si offre immediatamente di controllare la situazione e dare la caccia all'intruso. Tuttavia, il suo è un piano calcolato: la sua vera intenzione è usare il pretesto dell'inseguimento per allontanarsi dalla tenuta senza destare sospetti. Il suo obiettivo è uno solo: la gioielleria Llop. Curro è deciso ad affrontare nuovamente Esmeralda per costringerla a rivelare la verità sul bracciale al cianuro.

Le paure di Lope per le sorti di Curro

Lope è terrorizzato dal piano dell'amico. Il cuoco teme che Curro, accecato dal desiderio di giustizia per sua sorella, possa finire in una trappola mortale. Esmeralda ha già dimostrato di essere legata a segreti letali e un confronto diretto potrebbe spingerla a gesti estremi contro il ragazzo.