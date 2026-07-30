La Promessa anticipazioni 31 luglio: il Barone ricatta Catalina e la separa dai figli

Catalina cade nella trappola del Barone ed è costretta ad allontanarsi dai suoi bambini per salvarli. Manuel affronta Cristóbal per Pia mentre Petra peggiora e Vera prova a riavvicinarsi a Lope.

La puntata de La Promessa di giovedì 31 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, sarà segnata da uno dei momenti più drammatici delle ultime settimane. Catalina tenterà di lasciare la tenuta con i suoi bambini, ma il Barone de Valladares le tenderà una trappola che la costringerà a prendere una decisione devastante. Intanto Manuel sfiderà Cristóbal per difendere Pia, mentre le condizioni di Petra continueranno a peggiorare.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cristóbal è pronto a colpire Pia nel modo più crudele. Dopo aver scoperto la relazione segreta tra lei e Ricardo e averli tenuti per giorni sotto pressione, il maggiordomo decide di allontanare definitivamente la donna da La Promessa, imponendole il trasferimento ad Aranjuez.

Per Pia è un colpo durissimo, soprattutto perché sarebbe costretta a separarsi dal piccolo Diego. La notizia del provvedimento arriva fino a Manuel, che non intende restare a guardare. Il marchesino, legato da sincero affetto a Pia e ormai esasperato dagli abusi di Cristóbal, decide di intervenire personalmente per impedire il trasferimento, sfidando apertamente l'autorità del maggiordomo.

Il Barone de Valladares ferma Catalina

Nel frattempo, anche Leocadia si trova ad affrontare una situazione delicata. Dopo aver scoperto la relazione tra Curro e Angela, si oppone con forza al loro amore, convinta che il passato del giovane possa compromettere il futuro della figlia. Quando viene a sapere che i due progettano di fuggire insieme da La Promessa, la nobildonna va nel panico, temendo soprattutto la violenta reazione di Don Lorenzo.

La Promessa anticipazioni: Il Barone blocca Catalina e la costringe a lasciare i figli

Ormai consapevole che la sua presenza mette in pericolo la famiglia, Catalina decide di cedere al ricatto e tentare la fuga in auto insieme ai suoi bambini. Ma il tranello è già pronto. Il Barone de Valladares blocca l'auto di Catalina mentre la donna cerca di fuggire con i figli.

Catalina lascia La Promessa

Senza la minima pietà, il nobiluomo sferra il suo colpo mortale: sotto la minaccia delle armi, la costringe a lasciare lì i suoi bambini e a sparire per sempre da sola. Per Catalina è un dramma indescrivibile: spezzata dal dolore, si trova costretta ad abbandonare i suoi figli nelle mani del nemico pur di salvar loro la vita.

Manuel affronta Cristóbal per salvare Pia

Pia si accinge a partire per Aranjuez e, con il cuore a pezzi, si raccomanda a tutti i colleghi affinché badino al piccolo Diego in sua assenza. La servitù si stringe attorno alla donna, sgomenta per tanta ingiustizia. Sconvolto dalla punizione inflitta a Pia, Manuel si infuria pesantemente contro Cristóbal, intimandogli di annullare il trasferimento.

Pia saluta Ricardo

Ma la risposta del dispotico maggiordomo è un muro di cinismo: Cristóbal sottolinea freddamente di aver ricevuto l'autorizzazione ufficiale da parte del Marchese Alonso e di Leocadia. Manuel si ritrova con le mani legate davanti alle decisioni ufficiali della sua stessa famiglia.

Petra peggiora: Padre Samuel teme il peggio e Vera chiede scusa a Lope

La salute della governante peggiora drasticamente a causa dell'infezione trascurata. Petra è sempre più intrattabile e le domestiche notano una strana e preoccupante rigidità al collo. Capendo che la situazione sta precipitando, Padre Samuel cerca di capire la vera ragione del suo atteggiamento e della sua sofferenza fisica prima che sia troppo tardi.

Dopo giorni di isolamento, Vera si scusa finalmente con Lope per averlo trattato male e respinto, tentando di addolcire i toni. Tuttavia, il giovane indossa una maschera di circostanza: gli risponde di stare bene e di non preoccuparsi per lui. In realtà, la verità è un'altra: l'ex cuoco soffre moltissimo per la fine della loro storia e cerca disperatamente conforto in Curro, l'unico amico a cui riesce ad aprire il suo cuore spezzato.