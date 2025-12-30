La Promessa anticipazioni 31 dicembre: Curro lascia la tenuta, Cruz rischia la pena di morte

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel tenta il tutto per tutto per non perdere Curro, ma Alonso mette il titolo nobiliare davanti agli affetti.

Per non perdere il titolo di marchese, Alonso cede al ricatto del Re e decide di ripudiare Curro. Sebbene la questione debba restare segreta, il marchese commette l'errore di confidarsi con Lorenzo. Il Capitano, mosso da rancore, coglie l'occasione per umiliare pubblicamente il ragazzo durante una cena di famiglia, costringendo Alonso a rivelare che Curro perderà il titolo di Barone e dovrà abbandonare la tenuta.

La notizia sconvolge Catalina, Martina e Manuel, il quale tenta invano di far riflettere il padre per evitare che il giovane finisca in mezzo a una strada. Anche la servitù resta incredula davanti alla decisione; Pia avvisa prontamente Angela, la quale intuisce subito il coinvolgimento della madre Leocadia, decisa a tutto pur di allontanarla definitivamente da Curro.

La Promessa anticipazioni, Il Sergente Burdina avverte: per Cruz si profila la pena capitale.

Dopo aver subito l'umiliazione di essere ripudiato dal Marchese davanti a tutta la famiglia, Curro decide di abbandonare definitivamente la tenuta. Il giovane trova rifugio a casa di Ramona, che gli offre un tetto sotto cui stare. Nonostante il trasferimento, Curro non ha alcuna intenzione di abbandonare le indagini per scoprire chi ha assassinato Jana.

Intanto, a La Promessa, Manuel cerca disperatamente di convincere Alonso a rifiutare l'ultimatum imposto dal Re. Il marhesino, profondamente segnato dal dolore, non vuole perdere anche Curro, che considera a tutti gli effetti un fratello. Tuttavia, nonostante le suppliche del figlio, Alonso resta fermo sulle sue posizioni: non è disposto a rinunciare al titolo di Marchese per proteggere il ragazzo.

Nel frattempo, Pia informa Angela di quanto accaduto a Curro. La ragazza scopre così il ruolo cruciale avuto da sua madre, Leocadia, nell'intera vicenda: è stata proprio lei a intercedere presso il Re, sacrificando la posizione di Curro per i propri scopi. Angela non riesce a comprendere l'astio viscerale che la madre prova verso il giovane.

Leocadia si giustifica gelidamente, affermando di aver agito solo per salvare il prestigio e il titolo della famiglia Luján. Il clima si fa ancora più teso quando il Sergente Burdina arriva alla tenuta con una notizia sconvolgente per Alonso: l'uomo chiede al Marchese di nominare un buon avvocato per Cruz, poiché la Marchesa rischia ora ufficialmente la pena di morte.

