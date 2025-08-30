La Promessa anticipazioni 31 agosto: Manuel disperato confessa ad Alonso il suo amore per Jana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata:

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel non riesce a trovare Jana che, da quando ha lasciato la tenuta, non ha più dato sue notizie. La sua preoccupazione cresce di ora in ora, ma questo non impedisce a Cruz di intromettersi, parlando male della ragazza. Nel frattempo, Martina cerca di confortare Catalina, ancora provata dopo che Pelayo l'ha abbandonata poche ore prima delle nozze. Mentre le due cugine passeggiano nei giardini, si imbattono in un intruso inaspettato.

Intanto, Marcelo e Vera scoprono di avere un legame comune che risale al passato. La cameriera, però, non sa come comportarsi nei confronti di suo padre, il duca de Carril. Petra viene a conoscenza di nuove informazioni sulla moglie di Ricardo e vuole usarle per ostacolare la relazione con Pia, mettendo in cattiva luce la cameriera di Cruz.

Don Lorenzo interpretato da Guillermo Serrano

Anticipazioni de La Promessa: Jose Juan rivela a Lorenzo i sospetti su Curro e Martina

Alla tenuta l'aria si fa sempre più tesa: Manuel, scosso e nervoso, non riesce a darsi pace dopo la fuga di Jana. L'idea che la fidanzata sia riuscita a sparire senza lasciare tracce lo tormenta, spingendolo a sfogare la sua rabbia contro Cruz, accusato di aver favorito in modo decisivo la fuga della ragazza.

Nel frattempo Pia vive un momento del tutto diverso: dopo un confronto sincero con don Ricardo, i due si riavvicinano e arrivano persino a condividere un bacio. La scena, spiata di nascosto da Santos, segna una svolta nei rapporti tra i due. Pia, emozionata, confessa alle cuoche e a Teresa il nuovo legame nato con il maggiordomo.

Manuel, ancora sconvolto e in cerca di conforto, si rivolge al padre Alonso, al quale apre il cuore confessando il suo amore profondo per Jana e la disperazione per la sua fuga. Intanto, Jose Juan mette in guardia Lorenzo, sostenendo che tra Curro e Martina ci sia qualcosa. Nonostante il capitano neghi, finisce per autorizzarlo a punire Curro per le sue continue mancanze di rispetto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le cameriere si confrontano su quello che succede alla Promessa.