La Promessa anticipazioni 30 agosto: Curro e Angela, l'ultimo viaggio insieme

Angela e Curro ottengono un ultimo viaggio insieme prima delle nozze con Beltrán, mentre Manuel sceglie Don Ambrosio per il motore e Adriano riceve una nuova lettera firmata da Catalina.

Nella puntata de La Promessa in onda stasera 30 agosto alle 19:40 su Rete 4, il rapporto tra Angela e Curro torna al centro della scena. Nonostante la decisione di procedere con il matrimonio con Beltrán, i due giovani ottengono il permesso per un ultimo viaggio insieme prima del sì con Beltrán. Intanto Don Ambrosio entra in gioco per il motore e Petra nasconde le sue gravi condizioni.

La Promessa anticipazioni: Curro e Angela vivono l'ultimo viaggio prima delle nozze

Nonostante la decisione di procedere con il matrimonio con Beltrán, Angela riesce a ottenere il permesso di partire insieme a Curro per un viaggio d'addio. Per la coppia si tratta di un momento particolarmente importante. I due possono finalmente trascorrere del tempo insieme lontano dalle tensioni della tenuta e vivere quella che potrebbe essere la loro ultima occasione per stare uniti prima delle nozze.

La decisione di Angela di sposare Beltrán nasce dalla necessità di sfuggire alla minaccia rappresentata dal Capitano Lorenzo, ma il sentimento che la lega a Curro non sembra essere venuto meno. Il viaggio assume quindi il valore di un addio e mette ancora una volta in primo piano il difficile destino dei due innamorati.

Tono, Enora e Manuel

Manuel sceglie Don Ambrosio per costruire il motore

Nel frattempo, anche Manuel è chiamato a prendere una decisione importante. La ricerca di un finanziatore per il rivoluzionario motore ideato insieme a Toño ed Enora arriva a una svolta. Manuel sceglie infatti Don Ambrosio per occuparsi della costruzione dell'invenzione. Il progetto può così entrare nella sua fase operativa e trasformare finalmente l'idea sviluppata dai tre in una realtà concreta.

Adriano riceve una nuova lettera di Catalina

La situazione si fa nuovamente misteriosa per Adriano. Dopo i dubbi sulla veridicità della precedente missiva e sulle circostanze del suo ritrovamento, l'uomo riceve una nuova lettera firmata da Catalina. La nuova comunicazione riaccende i sospetti di Adriano, già provato dagli inganni recenti. A questo punto dovrà scegliere se informare gli altri oppure cercare da solo una spiegazione, eventualmente con il sostegno di Martina.

Adriano (interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami)

Petra nasconde il peggioramento delle sue condizioni

Intanto Petra continua a combattere una battaglia personale. Cristóbal le ha dato cinque giorni per dimostrare il proprio valore e riuscire così a evitare il licenziamento, ma la governante deve fare i conti con un preoccupante peggioramento della sua salute. Petra decide di nascondere a tutti quanto sta accadendo e rifiuta di mostrarsi debole. Il suo tentativo di conservare il posto di lavoro potrebbe però costarle molto caro e mettere seriamente a rischio la sua vita.

Simona e Candela indagano sul furto delle ricette di Lope

Nelle cucine della tenuta prende infine forma un'alleanza. Simona e Candela decidono di aiutare Lope dopo aver scoperto che alcune sue ricette sono state pubblicate a nome della misteriosa Madame Cocotte. Le due iniziano a seguire gli indizi e a osservare con attenzione i movimenti sospetti dentro e fuori dalla tenuta. L'obiettivo è scoprire chi abbia rubato le ricette di Lope e smascherare l'impostore che si nasconde dietro quella misteriosa firma.