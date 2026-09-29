La Promessa anticipazioni 30 settembre: Lorenzo blocca il piano di Angela

Lorenzo nega ad Angela il permesso di andare in Svizzera dopo il matrimonio. La giovane ascolta di nascosto il confronto tra il Capitano e Leocadia e crolla. Lope svela la verità su Madame Cocotte.

Le anticipazioni de La Promessa dell'episodio in onda il 30 settembre alle 19:40 su Rete 4 raccontano un nuovo momento drammatico per Angela. Il piano organizzato da Leocadia per permettere alla figlia di partire per la Svizzera si scontra infatti con la ferma opposizione di Lorenzo. Lope si riprende la paternità delle ricette.

La Promessa anticipazioni: Lorenzo si oppone alla partenza di Angela

Determinata a garantire alla figlia la possibilità di costruirsi un futuro lontano dalla tenuta, Leocadia prepara in segreto la partenza di Angela per la Svizzera subito dopo il matrimonio. L'obiettivo è permettere alla giovane di proseguire gli studi e sostenere i suoi esami universitari nonostante le nozze ormai imminenti.

Il progetto, però, incontra un ostacolo difficile da superare. Don Lorenzo si oppone infatti alla partenza di Angela e ribadisce la propria intenzione di impedirle di lasciare la tenuta. Il Capitano vuole mantenere il controllo sulla situazione e non sembra disposto a concedere alla promessa sposa la libertà di partire.

Leocadia e Angela nei giardini della Tenuta

Angela assiste di nascosto al confronto tra la madre e Lorenzo. Le parole del Capitano fanno crollare le ultime speranze della ragazza, che comprende di essere sempre più prigioniera delle decisioni degli altri e scoppia in un pianto disperato.

Lope rivendica la paternità delle ricette di Madame Cocotte

Intanto, nei locali della servitù, arriva a una svolta anche la vicenda legata alle ricette pubblicate con il nome di Madame Cocotte. Dopo l'ultimatum rivolto a Santos, Petra rivela che Lope ha dichiarato pubblicamente di essere Madame Cocotte, assumendosi così la paternità delle creazioni culinarie e delle ricette apparse sul giornale.

Adriano ringrazia Martina

Al piano nobile prosegue invece il rapporto tra Adriano e Martina. Il conte affronta la ragazza e le manifesta la propria gratitudine per il sostegno che gli sta offrendo in questo periodo particolarmente difficile. Le ricerche di Catalina continuano a essere al centro delle preoccupazioni di Adriano, che trova in Martina una presenza sincera e costante. Il loro confronto conferma così l'intesa ritrovata tra i due.