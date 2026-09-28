La Promessa anticipazioni 29 settembre: Maria scopre il passato di Carlo e tace sulla gravidanza

Carlo si apre con Maria e le racconta la sua difficile infanzia, mentre Lorenzo riflette sulla proposta di Manuel e Teresa affronta Petra per le tensioni nella servitù.

La Promessa torna su Rete 4 martedì 29 settembre alle 19:40 con una puntata ricca di tensioni e rivelazioni. Carlo decide di confidarsi con Maria, raccontandole la sua difficile infanzia, mentre Lorenzo riflette sulla sorprendente proposta di Manuel.

La Promessa anticipazioni: Carlo racconta a Maria la sua difficile infanzia

Uno dei momenti più intensi della puntata de La Promessa del 29 settembre riguarda Carlo e Maria. Il nuovo valletto decide di aprirsi con la giovane cameriera e di raccontarle alcuni aspetti dolorosi del proprio passato. La confessione di Carlo colpisce profondamente Maria, che si trova così davanti a una parte del ragazzo che ancora non conosceva. Il momento contribuisce ad avvicinare i due e aggiunge ulteriore peso emotivo al loro rapporto.

La questione della gravidanza di Maria, però, resta ancora irrisolta: la ragazza non ha trovato il coraggio di rivelare a Carlo la verità sul bambino che aspetta e continua a nascondergli di essere incinta, così come il fatto che sia proprio lui il padre del bambino che porta in grembo.

Lorenzo riflette sulla proposta di Manuel

La clamorosa proposta avanzata da Manuel, pronto a cedere il 25% della proprietà de La Promessa pur di salvare Angela, mette il Capitano di fronte a un bivio tormentato. Don Lorenzo continua a riflettere intensamente sulla decisione da prendere, visibilmente incerto sul da farsi: da un lato l'accordo lo renderebbe a tutti gli effetti uno dei proprietari ufficiali dell'ambita tenuta dei Luján, garantendogli un potere economico immenso; dall'altro lato c'è il desiderio di portare a termine i suoi spietati piani di vendetta contro Curro e Angela, insistendo per condurre la ragazza all'altare.

Teresa affronta Petra e chiarisce la situazione con Maria e Vera

Anche tra la servitù non mancano le tensioni. Teresa accusa Petra di alimentare la discordia e di creare problemi all'interno del personale della tenuta. La nuova governante decide poi di chiarire la situazione con Pia, Maria e Vera, cercando di spiegare il proprio atteggiamento e le ragioni della maggiore rigidità imposta alla servitù.

Nel frattempo nasce una preoccupazione per la salute di Enora: la giovane si ammala all'improvviso e Toño dimostra grande premura e devozione mettendosi subito al suo fianco per accudirla.