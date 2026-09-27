La Promessa anticipazioni 27 settembre: Manuel rischia l'eredità per salvare Angela

Manuel affronta Lorenzo con una proposta clamorosa per impedire le nozze con Angela, mentre Teresa diventa sempre più severa con la servitù e Leocadia continua a mentire su Catalina.

Le anticipazioni de La Promessa per l'episodio di stasera 27 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una nuova svolta nella difficile situazione di Angela. Dopo aver scoperto le vere intenzioni del Capitano Lorenzo, Manuel decide di intervenire direttamente e mette a rischio una parte importante dell'eredità familiare pur di fermare le nozze.

La Promessa anticipazioni: Manuel mette in gioco l'eredità per salvare Angela

Dopo essere stato informato da Curro sulle ragioni che spingono Lorenzo a voler sposare Angela, Manuel decide di passare all'azione. L'erede dei Luján affronta direttamente il Capitano e cerca una soluzione per interrompere il ricatto e impedire il matrimonio.

La proposta di Manuel è tutt'altro che simbolica: pur di ottenere la rinuncia di Lorenzo alle nozze, gli offre il 25% della proprietà de La Promessa. Una scelta che potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri economici della famiglia e che dimostra quanto il giovane sia disposto a rischiare per proteggere Angela.

Teresa parla con Don Cristóbal

Leocadia continua a mentire sulla scomparsa di Catalina

Nel frattempo, Leocadia continua a portare avanti il suo piano. Per impedire che Adriano scopra la verità sul falso investigatore, la donna racconta proprio ad Adriano e a Martina che il detective avrebbe trovato una nuova pista su Catalina. Leocadia, però, evita di fornire dettagli, sostenendo di voler proteggere le indagini.

Teresa sorprende la servitù con il suo nuovo atteggiamento

La tensione cresce anche negli alloggi della servitù. Teresa, alle prese con il nuovo ruolo di governante e con i preparativi del banchetto, assume un atteggiamento sempre più rigido nei confronti degli ex colleghi. La sua severità provoca malumori e rende ancora più complicati i rapporti con il personale.

Intanto, la vicenda delle ricette rubate arriva a una nuova fase. Lope, che pretende una punizione per Santos, riceve da Don Cristóbal il denaro guadagnato dal giovane attraverso le pubblicazioni di Madame Cocotte. Infine, Manuel, Enora e Toño mettono momentaneamente da parte i loro contrasti per concentrarsi sul progetto del nuovo motore aeronavale.