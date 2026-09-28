La Promessa anticipazioni 28 settembre: Teresa scatena la rivolta della servitù

Le anticipazioni de La Promessa di lunedì 28 settembre raccontano una giornata particolarmente tesa a Palazzo Luján. Al centro della puntata ci sono i contrasti all'interno della servitù, ma anche la difficile trattativa tra Manuel e Lorenzo sul futuro di Angela. La situazione nella Tenuta si fa sempre più complicata soprattutto per Teresa, che deve fare i conti con il malcontento delle sue ex compagne di lavoro. Il nuovo ruolo di governante sembra infatti aver cambiato profondamente il suo rapporto con il resto del personale.

La Promessa anticipazioni: Teresa scatena la rivolta della servitù e accusa Petra

Da quando ha assunto il ruolo di governante, Teresa ha scelto di adottare una linea particolarmente rigida. La ragazza pretende che tutte le regole vengano rispettate senza eccezioni e impone una disciplina severa al personale di servizio. Il suo comportamento, però, finisce per alimentare un forte risentimento tra le cameriere. Le donne non sembrano più riconoscere in Teresa la compagna di lavoro di un tempo e il clima all'interno della servitù diventa sempre più pesante.

Di fronte all'ostilità che la circonda, Teresa cerca una spiegazione e individua immediatamente una possibile responsabile. La governante affronta infatti Petra, accusandola di agire nell'ombra per mettere le altre cameriere contro di lei.

Secondo Teresa, Petra starebbe deliberatamente alimentando il malcontento per indebolire la sua posizione e minare la sua autorità. Il confronto tra le due donne rischia così di far esplodere definitivamente le tensioni all'interno della servitù.

Manuel mette alle strette Lorenzo

Nel frattempo, al piano nobile di La Promessa, Manuel continua a cercare una soluzione per impedire che Angela sia costretta a sposare il Capitano. Il marchesino ha deciso di giocare una carta estremamente importante e ha proposto a Don Lorenzo di cedergli il 25% della proprietà della tenuta. L'offerta lascia il De La Mata profondamente sorpreso.

Lorenzo comprende infatti che la quota proposta da Manuel potrebbe avere un valore economico considerevole e comincia a interrogarsi sulla reale convenienza dell'accordo. Per il momento, tuttavia, il Capitano non dà ancora una risposta definitiva al marchesino.

Il denaro di Santos e il mistero di Madame Cocotte

Anche Don Cristóbal è coinvolto negli eventi della puntata. L'uomo consegna a Lope l'intera somma ottenuta illecitamente da Santos grazie alle sue pubblicazioni culinarie. Cristóbal, però, sceglie di non rivelare al Capitano la verità sulla misteriosa Madame Cocotte. La cuoca, infatti, non esiste realmente e questa omissione rischia di creare ulteriori problemi in vista del buffet di nozze.