La Promessa anticipazioni 30 settembre: Cruz è infuriata, un nuovo scandalo travolge i Luján

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana e Manuel ascoltano commossi la storia d'amore di Antonio e Nica.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: il mistero sulle origini di Jana rischia di scatenare uno scandalo mediatico.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Antonio, un anziano contadino dall'animo nobile, si para davanti a Jana e Manuel con un fucile ma ben presto li invita a casa sua per offrire conforto. Qui i giovani sposi incontrano Nica, la moglie premurosa di Antonio, e scoprono la semplicità e la generosità della coppia, che li accoglie senza sapere dell'elevato rango di Manuel. Nonostante gli attrezzi per riparare l'auto, il buio impedisce di sistemarla.

Nel frattempo, Cruz fallisce nel tentativo di nascondere le umili origini di Jana: la stampa scopre la verità e cominciano a comparire titoli scandalistici che mettono in evidenza come Manuel abbia sposato una donna senza nobili origini. Nonostante gli ammonimenti, qualcuno ha parlato ai giornalisti, e la famiglia Luján rischia di essere travolta da un nuovo scandalo, con conseguenze imprevedibili.

Jana e Manuel con Antonio e Nica

La Promessa anticipazioni: lo scandalo di Manuel e Jana rischia di rovinare le finanze dei Luján

Il matrimonio tra Jana e Manuel provoca uno scandalo che infuria tra i De Luján. La notizia delle nozze tra il rampollo di casa e un'ex cameriera viene pubblicata da un giornale, scatenando l'ira di Cruz, preoccupata per la propria immagine e quella della famiglia. Don Alonso teme che la notizia possa ripercuotersi sui suoi affari, mandando in rovina la famiglia, e si infuria con Cruz. I marchesi si rendono protagonisti di una discussione che turba la nobildonna, il litigio, infatti, avviene davanti a tutti.

Parallelamente, i novelli sposi, dopo un guasto alla macchina su cui viaggiavano durante la loro tribolata luna di miele, hanno trovato rifugio presso Antonio e Nica, una coppia di anziani contadini, Durante il soggiorno i due raccontano a Jana e Manuel, che si è presentato a loro come un aviatore, la loro storia d'amore e le difficoltà economiche che hanno dovuto superare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Romulo spiega a Cruz perché all'epoca non ha ucciso Leocadia.