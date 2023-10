La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Manuel non ha superato il trauma, tra Curro e Lorenzo non c'è tregua

Grazie alle nostre anticipazioni, scopri in anteprima l'episodio de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 30 ottobre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 27 ottobre

La promessa: riassunto della puntata del 27 ottobre

La tensione tra Alonso e Jose è sempre più esplicita e i due non esitano a punzecchiarsi apertamente l'uno con l'altro. Curro supera l'esame e Cruz esorta Lorenzo a contattare il collegio in Inghilterra.

Anticipazioni del 30 ottobre: Le paure di Manuel rovinano la sorpresa

Catalina svela l'aereo splendidamente riparato a Manuel. Tuttavia, la gioia viene rovinata dalla risposta di Manuel: l'uomo si rifiuta categoricamente di volare di nuovo.

Nel prossimo episodio: Lope affronta le sue preoccupazioni

Lope è preoccupato perché Maria ce l'ha con lui per il fatto di non avergli detto subito della situazione di Salvador e decide di affrontare la questione. Inizialmente si confida con Jana e successivamente con Mauro.

Nella nuova puntata: Tutti celebrano Curro eccetto Lorenzo

Simona, Candela e Lope preparano le tartellette di mela, il dolce preferito di Curro, per festeggiare il suo diploma. Tutti apprezzano il dolce, persino Don Gregorio, e tutti si congratulano con Curro, tranne Lorenzo, con cui inizia una discussione a tavola.