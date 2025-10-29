La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Angela scopre il doppio gioco di Leocadia e si ribella

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la giovane non intende tornare in Svizzera e comincia a indagare sui segreti tra sua madre e Cruz.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia prepara la sua vendetta contro Cruz, Angela vuole scoprire la verità sul passato delle due donne.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Negli ultimi giorni, il nome di Ana, la moglie di Don Ricard, è tornato a farsi sentire nella tenuta. Santos ha chiesto al padre di raccontargli finalmente la verità sul destino della madre, mentre Pia ha deciso di allontanarsi dal maggiordomo dopo aver scoperto che lui nutriva ancora sentimenti per Ana, nonostante il tradimento subito. Ora, contro ogni previsione, la donna è improvvisamente riapparsa alla Promessa.

Intanto Jana è sempre più preoccupata per la grave crisi economica che minaccia la tenuta. Anche se desidera contribuire per evitare il peggio, Cruz e Don Alonso le negano ogni possibilità d'intervento, decisi a mantenere il pieno controllo delle finanze. Delusa ma determinata, la giovane concentra le sue energie sulle indagini riguardanti il proprio passato, sperando di scoprire cosa si nasconda dietro la stanza segreta e di far finalmente luce sulla misteriosa scomparsa di sua madre.

La Promessa anticipazioni: Ricardo si rifiuta di incontrare Ana

Leocadia, dopo aver ascoltato le scuse di Cruz, ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco. In questo momento le conviene che nessuno alla tenuta sospetti dei suoi piani di vendetta contro la marchesa, che in passato ha tentato di assassinarla. Per questo motivo, Leocadia chiede un favore alla marchesa: vuole che Curro convinca Angela a tornare nel collegio in Svizzera e a riprendere gli studi.

Angela, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la Spagna e tornare in Svizzera. La ragazza ha intuito che sua madre Leocadia ha in mente qualcosa di subdolo e, per questo motivo, desidera allontanarla dalla tenuta. La giovane è determinata a scoprire cosa nasconde sua madre.

Nel frattempo, Jana sente il bisogno di esplorare la stanza segreta da sola, mentre Maria Fernandez vorrebbe che Samuel restasse. Tuttavia, il giovane parroco le conferma che la sua decisione di partire è definitiva. Marcelo, invece, vive un momento di grande spavento recandosi a Luján. Ricardo rifiuta di parlare con sua moglie Ana, che si è presentata alla tenuta senza preavviso. Infine, Petra confida a Pia che la moglie del maggiordomo è stata vista a palazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Samuel comunica alla servitù di dover abbandonare la Promessa e Maria non riesce a contenere le lacrime.