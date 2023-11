La Promessa anticipazioni 30 novembre: La confessione di Manuel a Martina e la verità sulla dote di Jimena

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 30 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 29 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 29 novembre

Manuel dice a Jimena che è molto confuso. Mentre bacia Jimena, Manuel ripensa al suo bacio con Jana. Catalina prova a chiedere a Candela perché non parla più con Simona ma anche lei si rifiuta di rispondere.

Anticipazioni de 30 novembre: Manuel indaga sui suoi sentimenti

Manuel pone una domanda diretta a Martina, chiedendole se prima dell'incidente, e della susseguente amnesia, fosse innamorato di Jimena.

Nel nuovo episodio: La dote di Jimena

Alonso comunica a Catalina una notizia sconvolgente: la dote di Jimena basta solo per coprire i debiti e che hanno ereditato solo il palazzo di Cadice.

Nella prossima puntata: La gravidanza di Pia

Durante il pranzo, Petra svela un segreto che cambierà il corso degli eventi per tanti personaggi della soap spagnola: la donna rivela quello che solo pochi sapevano: Pia è incinta.

.