La Promessa anticipazioni 30 aprile: Martina sfida Leocadia e soccorre Angela di nascosto

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia minaccia di licenziare Curro e vieta i soccorsi, ma Martina decide di sfidarla per aiutare Angela.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela si rifiuta di partire per la Svizzera e si accampa nei giardini, sfidando apertamente Leocadia. La ragazza dichiara una guerra di logoramento, dicendosi pronta a morire di freddo e fame pur di non piegarsi alla madre che ordina alla servitù di non aiutarla in nessun modo.

Nonostante il decreto reale ottenuto dal Duca Lisandro, il sogno di nobiltà di Adriano e Catalina si infrange contro l'orgoglio del mezzadro. Non appena viene svelato il nome scelto dal Duca per la loro casata, Adriano lo percepisce come un insulto e rifiuta categoricamente il titolo. Questo "no" clamoroso non è solo un affronto a Lisandro, ma rischia di mettere in gravissimo imbarazzo Don Alonso davanti alla Corona.

Leocadia e Curro

La Promessa anticipazioni: Leocadia minaccia di licenziare Curro se aiuterà Martina

Leocadia affronta Curro con freddezza: se oserà avvicinarsi ad Angela o aiutarla in qualsiasi modo, verrà immediatamente licenziato e cacciato dalla tenuta. La donna sa che Curro, dopo essere stato ripudiato da Alonso, non ha altro posto dove andare, e usa questo potere per impedirgli di aiutare Martina.

Non contenta, Leocadia impone un ordine tassativo a tutta la famiglia Luján e alla servitù: nessuno deve dare assistenza ad Angela. La ragazza deve essere lasciata sola al gelo e senza cibo, affinché la fame la costringa a capitolare ed accettare il ritorno in Svizzera.

Angela e Leocadia

Martina soccorre Angela in gran segreto

Martina, profondamente scossa dalla sofferenza dell'amica, decide di non ascoltare le parole di Leocadia. Sfidando il rischio di pesanti ritorsioni, la giovane visita segretamente Angela nell'oscurità del giardino. Martina non arriva a mani vuote: porta con sé qualcosa di caldo e delle coperte, cercando di dare un minimo di sollievo alla ragazza.

L'incontro però rivela una realtà allarmante. Martina nota che le condizioni di Angela sono estremamente fragili: il freddo e la mancanza di nutrimento stanno minando rapidamente la salute della giovane, che appare debole e provata. Il clima tra i domestici è tesissimo; Lope, Simona e Candela sono logorati dal senso di impotenza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Adriano deve riposare dopo l'intervento nonostante la sua vocazione ad essere un padre presente per i gemelli.