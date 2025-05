La Promessa anticipazioni 30 maggio: Manuel e Jana hanno due nuovi nemici, Marcello imbarazza Teresa

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Jana torna a lavorare dopo le mancate nozze con Manuel, mentre Petra trama contro Teresa.

La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 30 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margherita sposa il Conte De Ayala, ma Martina rifiuta di seguirli. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Le nozze tra Manuel e Jana sono state rovinate da Cruz. La donna, grazie alla complicità di Petra e Santos e al manoscritto di Maria, aveva scoperto il luogo in cui si stava celebrando il matrimonio segreto e ha impedito che suo figlio e la cameriera coronassero il loro sogno d'amore.

Teresa informa gli altri membri della servitù che, dopo l'arrivo della marchesa, Manuel ha annullato le nozze con Jana, la quale si è rifugiata da Ramona. Nel frattempo, Vera rivela a Lope che sua madre continua a ricattarla: la duchessa pretende che la figlia torni a casa e lasci per sempre la tenuta, altrimenti dovrà restituire il denaro che ha rubato. Lope le suggerisce di denunciare la marchesa.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz e Manuel si alleano

Il matrimonio tra Margherita e il Conte De Ayala ha portato un clima di festa alla tenuta, ma non sono tardati ad arrivare i primi attriti. Il conte desidererebbe che Martina, figlia di Margherita, si trasferisse con loro nel suo palazzo. Tuttavia, la ragazza sente La Promessa come la sua vera casa e per questo rifiuta la proposta, chiedendo ai marchesi di poter vivere lì.

Nel frattempo, Marcelo continua a combinare guai durante le ore di servizio. Le sue azioni mettono costantemente in imbarazzo Teresa, che fatica a difenderlo dalle reprimende di Don Romulo. La situazione fa Contenta Petra, che non ha mai sopportato la felicità della coppia e ora spera di vederli allontanarsi definitivamente dalla tenuta.

Dopo un periodo passato lontano da tutto a casa di Ramona, Jana decide di tornare a lavorare alla Promessa. Tuttavia, ora che la sua relazione con Manuel è di dominio pubblico, non può più essere trattata come una semplice cameriera: si rende necessario un cambiamento anche nel suo ruolo all'interno della casa.

Nel frattempo, Don Alonso apprende nuovi e scioccanti dettagli su quanto accaduto prima del matrimonio. Se inizialmente si era mostrato critico verso Cruz, dopo la confessione della marchesa la situazione cambia. Cruz ammette di essersi spinta fino a corrompere il parroco pur di impedire che le nozze venissero celebrate. Inaspettatamente, Alonso decide di non condannare la moglie, ma di schierarsi al suo fianco per separare definitivamente Manuel e Jana.