La Promessa anticipazioni 30 luglio: Jana si isola, Cruz obbliga Petra a sorvegliarla

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Alonso respinge l'idea di partecipare alla festa con Cruz per evitare i duchi, mentre Jana fatica ad adattarsi alla vita da nobildonna. Cruz ordina a Petra di sorvegliarla da vicino.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Petra è convinta che Marcelo abbia tradito Teresa baciando Raquel, un gesto che lei considera imperdonabile, visto che lei crede che i due sono sposati. Offesa e furiosa, la governante decide di vendicarsi mettendo Marcelo sotto pressione. In realtà, Petra non ha mai accettato che lui abbia sposato la fidanzata del suo defunto figlio Feliciano.

Quando poi compare un crocifisso, lo accusa apertamente di essere coinvolto nel furto. Intanto, Catalina impone a Pelayo un ultimatum: o la sposa e riconosce il figlio che aspetta da Adriano, oppure si lasciano. Pelayo accetta e i due preparano le nozze. Nel frattempo, Cruz sospetta che i Duchi de Los Infantes abbiano diffuso voci sui tradimenti di Alonso per vendetta. Decide così di presenziare con lui a un evento pubblico, ma Alonso si rifiuta.

Don Lorenzo interpretato da Guillermo Serrano

Anticipazioni de La Promessa: I marchesi ignorano che i pettegolezzi nascondono un piano di Lorenzo

Nonostante le insistenze di Cruz, che vuole a tutti i costi partecipare alla festa per dimostrare agli amici che il suo matrimonio con Alonso è solido nonostante le maldicenze, Alonso si rifiuta di accompagnarla. Non vuole trovarsi faccia a faccia con i duchi de Los Infantes. Entrambi, però, ignorano che dietro quei pettegolezzi si nasconde in realtà la macchinazione di Lorenzo.

Jana, nel frattempo, fatica a integrarsi tra i nobili. I suoi sforzi sembrano vani: l'ex cameriera non riesce a dimenticare le proprie origini e, ogni volta che può, trova una scusa per andare a trovare le sue vecchie amiche e colleghe. Questo comportamento infastidisce sempre di più Cruz, che decide di agire. Ordina infatti a Petra di sorvegliare Jana per tenerla lontana dalla servitù, parte di un piano ben più ampio. Nel frattempo, Teresa prende le misure all'ex cameriera per confezionarle dei nuovi abiti: un regalo scelto da Cruz, ma non certo privo di secondi fini.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro si confida con Jana in merito alle sue responsabilità nei confronti di Julia.