La Promessa anticipazioni 30 agosto: Manuel disperato cerca Jana senza successo

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz approfitta della situazione per sparlare di Jana, Petra scopre il legame tra Pia e Ricardo e trama per distruggere il loro rapporto.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Martina si imbattono in un intruso.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Alonso si rivolge a Catalina e Manuel per aiutarlo a decidere se accettare l'accordo proposto dal duca de Carril. Nel frattempo, Gloria è costretta a lasciare La Promessa dopo che Cruz le ha dato il benservito; la marchesa è convinta che Jana se ne sia andata definitivamente dopo essere fuggita dalla tenuta., Cruz crede di essersi liberata dell'ex cameriera e di aver salvato Manuel da un matrimonio scandaloso. Curro, inizialmente pronto a litigare con José Juan, si trova ora a fronteggiare un acceso confronto con Lorenzo. Intanto Petra trama contro Ricardo, aiutando Santos a scoprire informazioni sulla moglie di Ricardo, ottenendo notizie decisive grazie all'intervento di Cruz.

Petra e Santos

Anticipazioni de La Promessa: Vera e Marcelo riscoprono un legame dal passato,

Jana non dà più notizie da giorni e Manuel, nonostante l'aiuto di Teresa, non è riuscito a rintracciarla. La sua preoccupazione cresce di ora in ora, alimentando una profonda disperazione. Questo, tuttavia, non impedisce a Cruz di intromettersi, parlando male della ragazza. Intanto, Catalina è ancora molto provata: Pelayo l'ha abbandonata poche ore prima delle nozze. Martina cerca di confortarla e, mentre le due cugine passeggiano nei giardini, si imbattono in un intruso inaspettato.

Nel frattempo, due membri della servitù, Marcelo e Vera, scoprono di avere un legame in comune che risale al passato. La stessa Vera si trova ora travolta dai dubbi su come comportarsi nei confronti di suo padre, il duca de Carril. Petra, da sempre ostile a Pia, trova un nuovo pretesto per attaccarla: Santos le ha rivelato di averla vista mostrare atteggiamenti affettuosi con suo padre Ricardo. La maligna governante decide quindi di sfruttare questa situazione per minare il loro legame e infangare Pia agli occhi della marchesa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina sostiene Manuel e cerca di consolarlo in attesa di Jana