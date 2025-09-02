La Promessa anticipazioni 3 settembre: Catalina sviene dopo la confessione di Pelayo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina non riesce a digerire le confessioni di Pelayo e perde i sensi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Vera e Marcelo scoprono di avere un nemico comune: il Duca de Carril e decidono di denunciarlo alla Guardia Civile, ma Lope e Teresa li fermano. Intanto, Julia chiede aiuto a Manuel, che trova un modo per proteggerla e lancia un ultimatum a José Juan, il quale è sostenuto solo da Lorenzo.

Catalina scopre che Pelayo è entrato nella tenuta per chiarire la situazione e incarica Martina di organizzare un incontro con il suo ex promesso sposo. Nel frattempo, gli scontri tra Petra, Ricardo e Pía continuano. Jana è ancora irreperibile, la servitù è in ansia e Manuel è sempre più disperato.

Anticipazioni de La Promessa: Maria confessa a Manuel gli inganni di Cruz

Dopo aver lasciato Catalina a poche ore dalle nozze, Pelayo non si è mai allontanato da Luján, continuando a sorvegliare da lontano la giovane marchesina. Nonostante la sua discrezione, il ragazzo viene sorpreso da Martina, che gli chiede di smettere di tormentare sua cugina. Pelayo allora le chiede di intercedere affinché possa incontrare la sua ex fidanzata e raccontarle tutta la verità.

Quando i due si ritrovano faccia a faccia, Pelayo confessa di essere arrivato alla tenuta su invito di Cruz. La marchesa gli aveva chiesto di sedurre Catalina e di allontanarla da La Promessa. Pelayo spiega poi di essersi davvero innamorato della giovane, ma di non aver voluto sposarla perché non si sente pronto a essere il padre di un bambino che non è suo.

Ascoltando queste confessioni, Catalina si arrabbia e gli dice che non vuole più vederlo. Poco dopo racconta tutto a Martina, e mentre parla perde i sensi. Nel frattempo, Maria è in ansia per la scomparsa di Jana e decide di raccontare tutto a Manuel. La cameriera gli spiega che Ros non era venuta alla tenuta per aiutare Jana.

La tutrice, su ordine di Cruz, doveva metterla sotto pressione fino a spingerla ad andarsene, cosa che poi è effettivamente accaduta. Maria chiarisce a Manuel che né Cruz né la signora Ros hanno mai aiutato Jana e che l'obiettivo di Cruz era solo quello di farla allontanare dalla tenuta.

