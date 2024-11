La Promessa anticipazioni 3 novembre: Pelayo e Catalina progettano un viaggio, Maria ritrova Jana

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 3 novembre su Rete 4 alle 19:40 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola Lope vorrebbe confessare il suo amore a Vera. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto episodio precedente

Cruz trova Curro da solo nella sua stanza e si precipita da Don Alonso per spingerlo a rimproverare, immediatamente Jana, per non aver rispettato il suo ordine di vigilare costantemente il barone. La marchesa se la prende anche con Pia, che dovrebbe controllare meglio il personale. Il marchese è furioso soprattutto dopo aver trovato Maria a coprire l'assenza di Jana. Il nobile ordina immediatamente alla ragazza di smetterla di coprire l'amica.

Manuel torna a casa dopo essersi classificato secondo in una competizione. Cruz lo sgrida con ferocia e lo accusa di aver causato ansia e preoccupazione a lei e a suo padre, creando tra loro grosse discussioni. Alonso interviene per calmare gli animi e rivela al figlio dell'atteggiamento di Jana, che si è assentata dalla tenuta senza giustificazione.

Anticipazioni del 3 novembre: Manuel cerca di ritrovare Jana

Pelayo e Catalina hanno in mente di fare un piccolo viaggio alle Terme De La Jara, ma Don Alonso non approva l'idea, sostenendo che i due non dovrebbero partire insieme prima del matrimonio. Sorprendentemente, Cruz si schiera dalla loro parte e assicura al marito che non ci sarà alcuno scandalo: Catalina sarà accompagnata da Vera, che agirà come sua dama di compagnia.

Nel frattempo, Manuel si preoccupa per l'assenza di Jana e, per trovarla, affida una commissione a Maria, sperando che possa localizzarla. Anche Ayala si rivolge a Cruz per avere un consiglio: chiede una persona fidata, e la marchesa suggerisce Petra come candidata, anche se non potrà permettergli di usufruire di lei - la sua cameriera privata - per molto tempo.

Maria riesce infine a rintracciare Jana a casa di Ramona e la esorta a tornare subito alla temuta per non irritare ulteriormente i marchesi, in collera per la sua assenza ingiustificata. Nel frattempo, Lope è ancora tormentato dai suoi sentimenti per Vera ma non riesce a trovare il coraggio di confessarglieli.

