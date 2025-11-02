La Promessa anticipazioni 3 novembre: Manuel e Martina si schierano con Catalina contro Don Alonso

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Alonso valuta decisioni drastiche, Romulo si espone rischiando il suo ruolo pur di salvare i suoi colleghi e la dignità della servitù.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo l'arrivo di Ana alla tenuta, Santos convince suo padre Ricardo ad affrontare la donna che anni prima lo aveva lasciato per un altro uomo, sperando che il confronto possa portare serenità. Tuttavia, l'incontro si trasforma in un fallimento: Ricardo non riesce a perdonarla e respinge ogni tentativo di riconciliazione. Ana, profondamente ferita, si ritrova senza alcuna possibilità di recuperare il loro rapporto, mentre l'atmosfera nella tenuta si appesantisce per le emozioni riemerse dal passato.

Martina sembra vivere un periodo sereno al fianco di Jacobo Monteclaro, un giovane che ha saputo conquistare la famiglia, ma non la fiducia di Curro. Quest'ultimo, mosso da gelosia e affetto, cerca di metterla in guardia, temendo che il ragazzo non sia sincero. Nel frattempo, Jana mentre indaga sul misterioso passaggio segreto, rischia di essere sorpresa dalla marchesa. Intanto, Maria confida a Catalina i dettagli più intimi della sua storia d'amore, aprendosi con emozione e sincerità.

La Promessa anticipazioni Don Ricardo sceglie Pia e lascia andare il passato

Nel frattempo, alla tenuta continuano le accese discussioni tra i marchesi su come salvare La Promessa dal disastro economico. Don Alonso è convinto che l'unica soluzione concreta sia vendere il 50% delle terre, anche se questa decisione significherebbe rinunciare a una parte del patrimonio familiare. Martina, invece, propone di ampliare le aree coltivabili per aumentare la produttività e generare nuovi profitti. Durante la riunione, il marchese tenta di imporre la propria visione, ma Manuel e Martina finiscono per sostenere Catalina, la quale sembra avere un piano più lungimirante.

Don Alonso, ormai sotto pressione, si troverà però a dover affrontare anche un'inaspettata opposizione interna. Cruz gli rimarrà accanto, ma Romulo, spinto dal desiderio di contribuire alla salvezza della tenuta, gli si rivolterà contro offrendo i propri risparmi in cambio della lista dei domestici da licenziare. Un gesto coraggioso ma disperato, poiché il denaro del maggiordomo potrà solo tamponare la crisi per poco tempo. Per evitare il fallimento dei Luján servirà una strategia economica solida e duratura, capace di riportare La Promessa fuori dal baratro in cui sta lentamente precipitando.

Durante il confronto con suo marito Don Ricardo, Ana ha spiegato che la sua fuga non era un atto di egoismo, ma un tentativo disperato di proteggere lui e Santos. Le sue parole hanno toccato profondamente il maggiordomo, che finalmente comprende come la loro storia appartenga ormai al passato. Don Ricardo si rende conto che è giunto il momento di guardare avanti e di dedicarsi completamente a Pia, la donna che ha sempre amato. Tuttavia, resta da capire se la cameriera di Cruz sarà disposta a perdonarlo e a concedergli una seconda possibilità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina continua a ripetere al padre di non vendere i terreni.