La Promessa, anticipazioni 3 giugno: Alonso si oppone a Jana e Manuel, Curro prova a mediare

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Il marchese vieta le nozze tra suo figlio e la cameriera mentre Curro difende i due innamorati.

La Promessa torna su Rete 4 domani, martedì 3 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria è travolta dai sensi di colpa, Curro ricorda ad Alonso il suo passato con Dolores.

Riassunto dell'episodio precedente

La lontananza di Salvador inizia a pesare su Maria, che appare ogni giorno più triste. Jana cerca di starle vicino e confortarla come può. Nel frattempo, la complicità tra Petra e Santos diventa sempre più evidente: lei inizia a insegnargli come manipolare i nobili a proprio vantaggio sfruttando i loro sensi di colpa.

Preoccupato per Jana, Manuel chiede a Romulo di proteggerla dalle possibili ritorsioni della marchesa, ora che Cruz ha scoperto la loro relazione. Intanto, Marcelo vorrebbe parlare con Teresa per confessarle un nuovo errore, ma lei si rifiuta di ascoltarlo. Il piano orchestrato da Santos e Petra per screditare Marcelo, nel frattempo, prosegue senza intoppi.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Anticipazioni de La Promessa: Catalina nasconde la verità a Pelayo

Dopo che la loro relazione è stata scoperta e Cruz ha impedito le nozze segrete, Jana e Manuel vivono una situazione ormai insostenibile a palazzo. Contro ogni aspettativa, è Alonso a reagire con maggiore durezza rispetto alla marchesa: il marchese è categorico, suo figlio non può sposare una semplice cameriera.

Nel frattempo, dopo un confronto con Catalina, Pelayo prova a riavvicinarsi a lei. Ignora però che il bambino che la marchesina porta in grembo è frutto della notte di passione vissuta con Adriano. Quando lo scoprirà, ne resterà profondamente ferito, e questa verità potrebbe segnare irrimediabilmente la loro relazione.

Maria Fernandez, oppressa dal senso di colpa, si trova in una situazione difficile: Petra e Santos hanno consegnato a Cruz il suo quaderno, dove la cameriera aveva raccontato una storia ispirata agli abitanti della tenuta, rivelando anche le nozze segrete tra Jana e Manuel. Stanca di tutto questo, Maria prende una decisione drastica. Intanto Curro sceglie di schierarsi con Manuel e Jana, cercando di far riflettere Alonso sulle somiglianze tra la loro storia d'amore e quella vissuta in passato con Dolores.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pelayo è furioso con Catalina per via della sua storia con Adriano.