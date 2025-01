La Promessa anticipazioni 3 gennaio: la tragica morte di Jimena, Manuel accusa Abel

Domani venerdì 3 gennaio torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Virtudes torna delusa dopo il suo viaggio a Martos. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Pelayo è profondamente turbato dalle decisioni di Catalina, che sembra sempre più determinata a prendere le distanze da lui. Nel frattempo, le tensioni tra Martina e Margarita continuano a crescere, mentre il rapporto tra quest'ultima e Ayala diventa sempre più complicato. Petra, sospettosa, decide di affrontare direttamente il conte

La donna chiede spiegazioni sul legame che lo unisce alla cognata di Don Fernando. Intanto, Don Romulo prosegue la sua riorganizzazione della tenuta in vista dell'arrivo di Don Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo. Sul fronte economico, Cruz afferma che la misteriosa borsa piena di denaro le appartiene, ma la sua dichiarazione solleva molti dubbi tra i presenti.

Manuel accusa Abel dopo la morte di Jimena

Anticipazioni de La Promessa: Pia ha in Don Ricardo un nuovo nemico

La morte di Jimena sconvolge profondamente la tenuta. Dopo giorni di agonia, la giovane sposa non riesce a sopravvivere alle ferite riportate, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. I suoi genitori, i duchi de Los Infantes, devastati dal dolore, decidono di trasferire il corpo della figlia nella loro residenza. Questo gesto simbolico sancisce la fine del rapporto con i consuoceri, i Luján, accusati implicitamente di aver contribuito al tragico epilogo.

Cruz è profondamente preoccupata per le conseguenze di questa rottura. La marchesa teme che l'isolamento sociale e politico possa compromettere la stabilità della sua famiglia, già segnata da numerosi segreti e conflitti interni. Manuel accusa il medico di famiglia, Abel, di aver contribuito alla tragedia illudendo la ragazza con false speranze.

Nel frattempo, la tenuta si prepara a un cambiamento: l'arrivo di Don Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo. Con il suo atteggiamento autoritario e intrusivo, Don Ricardo non tarda a creare malcontento tra il personale, in particolare con Pía, che si trova costretta a giustificare ogni sua mossa al nuovo superiore. Virtudes, tornata da Martos, confessa a Simona di non essere riuscita a riconciliarsi con suo fratello.