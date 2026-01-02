La Promessa anticipazioni 3 gennaio: Lorenzo trasforma Curro nel suo schiavo personale

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia vieta ad Angela di avvicinarsi a Curro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Determinato a rientrare alla tenuta, Curro mette in atto un piano inaspettato dopo aver messo al sicuro Ramona. Per tornare alla tenuta, sceglie la via più difficile e umiliante: chiede e ottiene da Don Alonso di essere assunto come lacchè, entrando ufficialmente a far parte della servitù. La notizia lascia sbigottiti Manuel, Catalina e Martina, incapaci di reagire di fronte a un declassamento così drastico. Mentre i nobili sono increduli, i membri della servitù accolgono Curro con grande sensibilità.

Pia, Maria e Teresa pur faticando a dargli del "tu" come richiesto dal ragazzo, gli promettono che lo aiuteranno. Al contrario, Santos appare profondamente risentito e infastidito dalla novità. La reazione più violenta arriva però da Leocadia. La donna, che aveva garantito al Re l'allontanamento definitivo del giovane dopo il ripudio, vive il suo ritorno come un tradimento. In preda alla rabbia, affronta Alonso rinfacciandogli tutto il supporto economico fornito fino a quel momento e annuncia, per protesta, la sua imminente partenza dalla tenuta.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: Antonio arriva al rifugio di Padre Samuel

Dopo il suo ritorno alla tenuta nelle vesti di lacchè, Curro si ritrova nel mirino di Leocadia. Quest'ultima, agendo per conto del Re, aveva già fatto pressioni su Don Alonso affinché ripudiasse il ragazzo. Non contenta, Leocadia impone ora un divieto assoluto: ordina alla figlia Angela di stare lontana da lui e vieta categoricamente a Curro di rivolgerle la parola, rimarcando la sua nuova, umile posizione sociale.

Il piano sadico di Lorenzo

Chi gode maggiormente della sfortuna di Curro è senza dubbio Lorenzo. Il Capitano, che ha sempre nutrito un profondo odio per il giovane, vede finalmente l'occasione per tormentarlo senza sosta. Con mossa calcolata, Lorenzo chiede a Don Alonso di avere Curro come valletto personale: il suo obiettivo è sottoporlo a continue umiliazioni pubbliche e private. Curro, dal canto suo, è disposto a subire ogni sopruso pur di raggiungere il suo scopo segreto: scoprire la verità sull'assassinio di Jana.

Intrighi e false speranze

Parallelamente, la situazione familiare di Santos si fa complicata. Don Romulo interviene nuovamente per avvertire Don Ricardo: il suo eccessivo avvicinamento ad Ana sta alimentando false speranze nel figlio, ormai convinto che i suoi genitori stiano per tornare insieme.

Santo e Pia

Nuovi arrivi al rifugio

Mentre la tensione a Palazzo sale, una novità scuote il rifugio dei poveri gestito da Padre Samuel: si presenta improvvisamente Antonio, il figlio di Simona, portando con sé nuovi interrogativi e possibili complicazioni per la cuoca della tenuta.