La Promessa, anticipazioni 3 febbraio, Pia in pericolo: Gregorio è tornato per riprendersi tutto

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 3 febbraio, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Pia è nei guai, Gregorio è stato scarcerato. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Una lettera proveniente dal fronte arriva alla tenuta e informa la famiglia Luján che né Manuel né Curro risultano tra i caduti in battaglia ma la loro sorte rimane incerta. Don Romulo ha scoperto che Cruz e Don Lorenzo vogliono far rinchiudere Catalina in un manicomio. Simona rivela a Candela di essere profondamente addolorata per la situazione con sua figlia Virtudes.

Salvador, notando la sofferenza di Lope, lo incoraggia a voltare pagina e a dimenticare Vera che sembra essersi innamorata di Santos. Nel frattempo, Petra approfitta del suo nuovo ruolo di governante per prendersela con Pia e non perde occasione per umiliarla. Ma una visita inaspettata e inquietante minaccia di peggiorare ulteriormente la situazione di Pia.

Don Romulo difende Pia dopo l'arrivo di Gregorio

Anticipazioni de La Promessa: Don Romulo interviene, ma la cameriera è costretta a una scelta disperata

L'incubo di Pia si riaccende nel peggiore dei modi: Gregorio è stato scarcerato ed è tornato a Luján deciso a riprendersi sia sua moglie che il piccolo Diego. L'uomo non accetta di aver perso tutto e pretende di riavere indietro la sua famiglia con la forza. Per fortuna, Don Romulo riesce per il momento a evitare il peggio.

Il maggiordomo ha allontanato Gregorio, impedendogli di avere un confronto diretto con Pia. Tuttavia, la donna sa bene che il suo ex marito non si arrenderà facilmente. Per proteggere se stessa e soprattutto suo figlio, Pia si trova costretta a prendere una decisione drastica e dolorosa. La sua scelta potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La servitù vive un momento di scontro per i cambi turni.