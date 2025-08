La Promessa anticipazioni 3 agosto: Jana si confida con Maria, ora è pronta a parlare con Manuel

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Jana si apre con Maria, sente di non appartenere al mondo dei nobili.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Padre Samuel, dopo aver ricevuto del denaro da Catalina e Pelayo per celebrare le nozze, restituisce il crocifisso a Don Ricardo. In realtà, era stato proprio il sacerdote a rubarlo, e Maria, unica testimone, lo accusa senza timore. Intanto Marcelo, esasperato dalle accuse di Petra, decide di lasciare La Promessa e trasferirsi in Portogallo. Ma Teresa non vuole seguirlo: ha scelto di restare a lavorare alla tenuta.

Martina, invece, trama contro il conte Ayala, responsabile dell'addio della madre Margarita. Insieme a Petra, vuole costringerlo ad andarsene. Sapendo che Feliciano era suo figlio, Martina lo mette sotto pressione. Durante una cena in onore di Jana, la ragazza si sente fuori posto e si alza da tavola, lasciando i marchesi senza parole.

Anticipazioni de La Promessa:

Jana fatica ad adattarsi alla vita tra i nobili. Nonostante l'amore di Manuel e il rispetto di Catalina, la giovane continua a sentirsi un'estranea in quel mondo fatto di formalità e apparenze. Lo ha dimostrato più volte, disertando alcune cene ufficiali. Anche durante una cena organizzata da Cruz in suo onore per lei, Jana si è sentita fuori posto: avvertendo gli sguardi freddi e giudicanti di Don Lorenzo e del conte Ayala, che non le danno tregua.

Jana si confida così con Maria, ammettendo il disagio e la difficoltà a sentirsi accettata. La Fernandez cerca di infonderle coraggio, invitandola a non farsi abbattere e a parlare apertamente con Manuel, l'unico capace di capirla davvero. Jana sa che deve affrontare la questione, se vuole davvero trovare un posto in quella tenuta che sarà la sua casa.

