La Promessa anticipazioni 29 novembre: Santos provoca Pia e Don Rómulo mette le cose in chiaro con Don Ricardo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: distratta dai problemi della tenuta e dall'arrivo di Jacobo, Martina non avverte Curro del matrimonio combinato alle sue spalle.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana confessa a Curro di aver seguito il consiglio di Ramona e di aver affrontato Leocadia parlando del loro passato. Gli racconta di aver chiarito che lui è il figlio di Dolores, rapito anni prima per dare un bambino a Eugenia, sorella di Cruz. Curro si arrabbia perché sua sorella ha preso una decisione così importante senza consultarlo e teme le possibili conseguenze della confessione.

Jana, però, lo rassicura, spiegando di aver ottenuto informazioni preziose e dimostrando che uscire allo scoperto è stato utile, almeno in parte. Nel frattempo, Angela chiede a Martina di parlare con Curro riguardo al matrimonio segreto che Cruz e Don Lorenzo stanno pianificando, sperando che lei riesca a convincerlo che la minaccia che incombe non è frutto della fantasia di Angela. Curro, infatti, pensa che la ragazza abbia frainteso e ingigantito una telefonata origliata.

Pia e Romulo

La Promessa anticipazioni: Don Ricardo chiarisce che gli incontri con Ana solo solo per compiacere Santos

Dopo aver parlato con Angela del matrimonio che Cruz e Lorenzo stanno organizzando alle spalle di Curro, Martina, distratta dall'arrivo di Jacobo e dalle proposta di vendere la sua parte della tenuta, non riesce a confrontarsi subito con il giovane per metterlo in guardia su quanto sta accadendo. Angela ne è preoccupata: teme che l'avvertimento possa arrivare troppo tardi e che il fratello di Jana si ritrovi costretto a sposare una donna che non ama.

Intanto, Santos continua a provocare Pia, e Don Rómulo si accorge di ciò che sta succedendo, pur senza immaginare che il valletto stia ricattando la cameriera. Il giorno successivo, il maggiordomo decide di affrontare l'amico e collega per chiarire la situazione tra lui e sua moglie. Don Ricardo gli spiega che gli incontri con Ana erano stati organizzati solo per compiacere Santos e che ormai tra lui e sua moglie non c'è alcun ritorno di fiamma. Don Rómulo allora lo invita a parlare con suo figlio per evitare malintesi e non far soffrire inutilmente Pia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Leocadia rivela a Jana verità della sua storia con il Barone.