La Promessa anticipazioni 25 novembre: Jacobo convince Martina a vendere la sua parte della tenuta

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina apprende che Martina venderà la sua proprietà e, sebbene contrariata, decide di non opporsi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana rivela a Pia che nella stanza segreta aveva vissuto il Barone di Linaja, suscitando il terrore della governante, timorosa che la morte dell'uomo possa tornare sotto indagine. Le due non si accorgono però che Santos ascolta tutto: il valletto capisce così che Pia è coinvolta nella morte del padre di Cruz e decide di sfruttare la scoperta. Poco dopo la ricatta, intimandole di lasciare Ricardo, convinto che Pia sia l'unico ostacolo alla riunione dei suoi genitori, Ricardo e Ana.

Intanto Jana confida a Leocadia il proprio passato: da bambina vide rapire il fratello da uomini incappucciati e, anni dopo, scoprì che viveva a La Promessa. Per avvicinarlo si fece assumere come cameriera. Leocadia allora comprende che Jana sta parlando di Curro, che lei conosceva come figlio di Eugenia.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

La Promessa anticipazioni: Jana dopo aver parlato con Leocadia, racconta tutto a Ramona

Jacobo riesce a convincere Martina a vendere la sua parte della tenuta, e la marchesina si affretta a informare Catalina della decisione. Quest'ultima, sebbene profondamente contrariata, comprende di non avere la forza di opporsi e decide di lasciar correre, rassegnata anche per la difficile gravidanza che sta portando avanti. Martina, nel frattempo, conferma ai suoi zii la sua scelta di vendere, sperando in una reazione positiva dei marchesi.

Tuttavia, Cruz e Don Alonso reagiscono inaspettatamente con rabbia, delusi dal fatto che la decisione sia arrivata tardi e l'acquirente abbia perso interesse. Intanto, Jana confida a Ramona di aver raccontato a Leocadia del rapimento di Curro da parte degli incappucciati che hanno consegnato il piccolo nelle mani di Eugenia, sorella di Cruz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la servitù si organizza per la cena della sera.