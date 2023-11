La Promessa anticipazioni 29 novembre: Manuel pensa a Jana mentre bacia Jimena

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 29 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 28 novembre.

La promessa: riassunto della puntata del 28 novembre

Candela e Simona continuano a non parlarsi. Catalina prova a chiedere a Simona qual è il motivo della lite ma Simona non glielo rivela. Mauro sorprende Lope che annusa uno scialle di Maria e gli chiede se le piace. Alonso chiede a Romulo se ha mai sentito parlare di Elisa de Grazalema.

Anticipazioni del 29 novembre: La confusione di Manuel

Manuel apre il suo cuore a Jimena, confessandole di sentirsi molto confuso. Durante il bacio con Jimena, Manuel è assalito dai ricordi del suo passato romantico, in particolare dai baci con Jana.

Nel nuovo episodio: Catalina non trova risposte

Catalina prova a chiedere a Candela perché non parla più con Simona ma anche lei si rifiuta di rispondere. In precedenza, la stessa Catalina aveva fatto lo stesso tentativo con Simona, ma non aveva ottenuto nessuna spiegazione.