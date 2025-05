La Promessa anticipazioni 29 maggio: Cruz e Alonso si alleano per separare Jana e Manuel

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Margarita e Ayala divisi sul destino di Martina, mentre Jana rivendica un nuovo ruolo e Cruz trama per separarla da Manuel.

La Promessa torna su Rete 4 domani, giovedì 29 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ayala vuole portare via Martina, Marcelo continua a combinare guai. Intanto, Jana e Manuel affrontano nuove sfide.. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Simona teme che Catalina possa avere problemi di salute e chiede spiegazioni a Pelayo, ma le sue domande non trovano nessuna risposta da parte del fidanzato della marchesina. L'alleanza tra Petra e Santos si rafforza, questa volta i due hanno preso di mira Teresa e Marcelo, entrambi invisi alla cameriera.

La coppia, messa sotto pressione anche per gli sbagli di Marcelo, sta vivendo un periodo di crisi. . Intanto, Amalia insiste perché sua figlia Vera torni a casa o in caso contrario, dovrà restituire il denaro sottratto prima della fuga. Margarita, alla vigilia delle nozze con il conte Ayala, inizia ad avere dei ripensamenti.

Anticipazioni de La Promessa: Jana vuole tornare a lavorare

Il matrimonio ha appena suggellato un'unione, ma per Margarita e il conte Ayala è già tempo di scelte decisive. Il nobile è determinato a trasferirsi nel suo palazzo e desidera che anche Martina lo segua nella nuova dimora. Ma la giovane, legata profondamente ai ricordi e alle persone della tenuta, non è affatto intenzionata a lasciarsi alle spalle ciò che considera casa. Con fermezza, chiederà ai marchesi di poter restare.

Nel frattempo, Marcelo si conferma fonte di scompiglio: la sua presenza continua a generare situazioni imbarazzanti e impreviste. Jana, dal canto suo, si confronta con Manuel. Ora che la loro relazione è venuta allo scoperto, la giovane sente che è giunto il momento di tornare a lavorare, ma non più come semplice domestica. Il suo nuovo ruolo però impone che non le vengano assegnate le mansioni più umili.

E proprio mentre il legame tra Jana e Manuel sembra consolidarsi, ecco affiorare nuovi intrighi. Cruz, con la consueta freddezza calcolatrice, rivela ad Alonso di aver corrotto il parroco pur di impedire le nozze tra i due. Ma ciò che sorprende è la reazione dell'uomo: nessuna condanna, solo strategia. Alonso propone alla moglie di unire le forze per raggiungere un obiettivo che, almeno per ora, li accomuna... dividere Jana e Manuel, costi quel che costi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona è molto preoccupata per l'umore di Catalina.