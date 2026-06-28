La Promessa anticipazioni 29 giugno: Leocadia ostacola l'amore di Curro e Angela

Curro e Angela sognano una vita insieme, ma Leocadia è pronta a impedire la loro felicità. Intanto Pia continua a indagare su Don Cristóbal e lo scontro tra Catalina e Martina raggiunge un nuovo livello.

Le anticipazioni de La Promessa della puntata di lunedì 29 giugno - in onda alle 19:40 su Rete 4 - rivelano che l'amore tra Curro e Angela dovrà affrontare nuovi ostacoli. I due iniziano a immaginare un futuro insieme, ma Leocadia continua a opporsi alla loro relazione, mentre Curro non riesce a smettere di cercare la verità sulla morte di Jana. Intanto Pia prosegue le sue indagini su Don Cristóbal e il conflitto tra Catalina e Martina si fa sempre più acceso.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia scopre che Don Cristóbal nasconde due lettere segrete e, insospettita, avvia un'indagine con Don Ricardo per scoprire per chi trami davvero. Nel frattempo, Simona rassicura la servitù sul fidanzamento tra Toño ed Enora: il figlio non è sposato con Norberta ed è un uomo libero. Schiacciato comunque dalle bugie passate, Toño si confida con Padre Samuel che, nonostante il suo personale tormento per il rifiuto verso Maria Fernandez, lo guida con affetto.

L'arresto di Lorenzo per alto tradimento regala serenità a Curro e Angela, finalmente liberi di amarsi. Tuttavia, Curro non dimentica la ricerca dell'assassino di Jana e teme che il Capitano possa vendicarsi da dietro le sbarre. I suoi presentimenti sono fondati: Lorenzo ha ancora le risorse per colpire, e per Angela la vera trappola deve ancora scattare.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Leocadia incombe sulla felicità di Angela e Curro

L'amore tra Curro e Angela sboccia finalmente, spingendoli a sognare e a pianificare un futuro insieme. Tuttavia, la promessa solenne di scoprire chi sia il vero assassino della sventurata Jana rimarrà un chiodo fisso nella mente di Curro, impedendogli di godere appieno del rapporto con Angela. I due inizieranno a pensare a come vivere la loro nuova vita ma, purtroppo, senza poter concretizzare il tutto. A remare contro la loro unione ci sarà sempre la spietata Leocadia. La nobildonna non ha mai raccontato a sua figlia che Lorenzo, quando lei gli aveva chiesto aiuto per tenere il valletto lontano da sua figlia e Il capitano si era offerto di sposarla

Pia e Toño a caccia di risposte

Mentre il Palazzo è distratto dalle vicende nobiliari, Pia continuerà a indagare instancabilmente su Don Cristóbal. La governante è assolutamente certa che il maggiordomo stia nascondendo qualcosa di losco e farà di tutto per smascherarlo insieme a Ricardo. Nell'hangar, Toño cercherà di capire come poter essere felice accanto a Enora, la ragazza di cui si è follemente innamorato. Il giovane teme che il legame mai formalizzato con Norberta possa trasformarsi in un ostacolo insormontabile, impedendogli di tenere Enora accanto a sé per via delle convenzioni sociali e dei pettegolezzi del paese.

Ora è Martina che vuole lasciare la Tenuta

Il durissimo conflitto tra Martina e Catalina continua senza alcuna possibilità di tregua. Catalina continua a non sentire ragioni e rifiuta fermamente le scuse della cugina, determinata a mettere in pratica quei radicali cambiamenti nella gestione delle terre che desidera da tempo. La Contessa porterà avanti la sua rivoluzione agraria nonostante le minacce del Barone de Valladares supportato da 27 nobili si siano apertamente schierati con lui, isolando la tenuta. Martina, dal canto suo, vedrà questa ostinazione come la prova definitiva della pazzia della cugina, decidendo di accelerare le pratiche legali con Angela per salvare la propria quota ereditaria.