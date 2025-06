La Promessa anticipazioni 29 giugno: Jana non ci sta, duro faccia a faccia con Manuel. Catalina ha un malore

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina non vuole perdere tempo e propone di fissare subito la data delle nozze.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel e Don Alonso hanno avuto un duro confronto: il padre pretende che il figlio lasci Jana, minacciandolo di ripudiarlo. Manuel, però, è deciso a non rinunciare all'amore e risponde che, se necessario, lascerà la tenuta e il titolo. La notizia sconvolge Cruz, che si sfoga con Petra. La governante le suggerisce di parlare con Jana e rivelarle che Manuel sarebbe disposto a sacrificare tutto per lei.

Jana, ignara di tutto, resta scioccata nell'apprendere la verità e non comprende perché Manuel le abbia nascosto una cosa così importante. Decisa a ottenere spiegazioni, sceglie di affrontarlo. Intanto Pelayo confida a Don Ricardo che il figlio che Catalina aspetta è di Adriano e ammette di sperare che la marchesina perda il bambino.

Manuel e Jana

Anticipazioni de La Promessa: Catalina si scusa con Pelayo

Jana ha appena scoperto da Curro che Manuel, pur di stare con lei, è disposto a sfidare la volontà dei suoi genitori, arrivando perfino a rinunciare al titolo di marchese. Una decisione che lascia la giovane Expósito profondamente turbata. Decisa a chiarire la situazione, Jana affronta Manuel, visibilmente arrabbiata con lui.

Ciò che più la ferisce è il fatto di non essere stata minimamente coinvolta in una scelta così importante, che riguarda non solo la sua vita, ma anche quella del loro futuro insieme. Con fermezza, Jana fa capire a Manuel di non avere alcuna intenzione di andarsene: non vuole separarsi da Curro, suo fratello, né tanto meno dalla servitù, che ormai considera come la sua vera famiglia.

Pelayo ha confessato a Don Ricardo che il bambino che aspetta Catalina non è suo. Un peso enorme che lo sta distruggendo dentro, al punto da ammettere che, sebbene sia un pensiero terribile, preferirebbe che Catalina perdesse il bambino. Poco dopo, Catalina si scusa con Pelayo per la sua recente assenza.

La marchesina è mortificata per per essersi addirittura addormentata durante un momento trascorso insieme. Catalina, però, gli confessa di voler fissare quanto prima la data delle nozze.Più tardi, durante un confronto con Don Alonso sulla sua situazione, la giovane accusa un malore. Subito visitata dal medico, le viene consigliato di riposare assolutamente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Margherita ha molti pensieri sul futuro marito.