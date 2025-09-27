La Promessa anticipazioni 28 settembre: Jana spaventata dall’uomo col fucile, Manuel cerca di difenderla

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: nonostante la felicità per le nozze, i due novelli sposi devono affrontare un imprevisto che rischia di rovinare i loro piani

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le tensioni a La Promessa raggiungono un punto critico quando Catalina, devastata dalla rottura con Pelayo, medita di lasciare la tenuta e rifugiarsi da una zia per affrontare in solitudine la gravidanza. La giovane marchesina si prepara a salutare la famiglia, ma il suo proposito si interrompe bruscamente: un'improvvisa emorragia la costringe a letto, cambiando drasticamente il corso degli eventi.

L'intervento tempestivo di Alonso e del medico porta a una diagnosi inaspettata: Catalina deve restare immobile per settimane per salvare la propria vita e quella dei bambini che porta in grembo, La marchesina infatti aspetta due gemelli. Intanto Petra continua a tramare nell'ombra, manipolando Santos affinché indaghi sul passato della madre Ana, alimentando tensioni familiari e insinuando sospetti contro Ricardo.

Il dottore parla con Alonso e Catalina dopo l'emoraggia

La Promessa anticipazioni: la luna di miele dei novelli sposi rischia di trasformarsi in un incubo

Per Jana e Manuel è finalmente arrivato il grande giorno: i due sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore sposandosi, nonostante la ferma opposizione di Cruz. Ora la coppia può finalmente concedersi qualche giorno insieme, lontano dagli intrighi e dalle tensioni della tenuta. Manuel, pur con qualche preoccupazione, parte sereno: Catalina resterà infatti a La Promessa, dove potrà ricevere le migliori cure dopo la grave emorragia che l'ha colpita proprio mentre si preparava a partire.

La luna di miele, però, non comincia sotto i migliori auspici. Forse a causa della persistente influenza negativa di Cruz, o forse solo per una sfortunata coincidenza, l'auto dei novelli sposi si blocca su una strada secondaria mentre stanno raggiungendo il nord della Spagna. Manuel prova ad aggiustare il veicolo, ma ogni tentativo si rivela inutile. Intanto, la strada resta deserta e la sera si avvicina, alimentando il timore e l'angoscia nei due giovani.

È proprio in quel momento che davanti a loro compare un uomo armato di fucile. Jana è terrorizzata e Manuel si prepara a difendere sua moglie, ma ben presto la tensione si scioglie: l'uomo non è un malintenzionato, bensì un semplice contadino che si offre di aiutarli, rassicurandoli che l'arma serve solo per protezione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa e Vera cercano la chiave del passaggio segreto nella camera della marchesa.