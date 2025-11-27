La Promessa anticipazioni 28 novembre: Curro e deluso e preoccupato dopo la confessione di Jana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro se la prende con Jana per aver parlato delle sue origini con Leocadia

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Ana riaccende le speranze di Santos, disposto a tutto per riunire i suoi genitori. Recentemente, ha ricattato Pia: deve scegliere tra allontanarsi da Ricardo o rischiare che Cruz scopra il suo coinvolgimento nella morte del barone di Linaj. Ana, desidera rimediare ai suoi errori, e spera che suo marito la perdoni.

Intanto, la presenza di Leocadia nella tenuta diventa problematica per Cruz. La donna è invadente, così come sua figlia Angela, e la marchesa vorrebbe allontanarle, ma non può agire apertamente: Leocadia conosce segreti compromettenti e ha legami con la nobiltà spagnola, che potrebbe usare per danneggiare Cruz in modo irreparabile.

La Promessa anticipazioni: Martina tenta di proteggere Curro dal piano segreto di Cruz e Don Lorenzo

Jana confessa a Curro di aver seguito il consiglio di Ramona e di aver affrontato Leocadia parlandogli del loro passato. Gli racconta di aver fatto capire alla donna che lui è il figlio di Dolores, rapito anni prima per poter dare un bambino a Eugenia, sorella di Cruz. Curro è arrabbiato che sua sorella abbia preso una decisione così importante senza consultarlo. Il baronetto teme le possibili conseguenze della confessione e rimprovera sua sorella. Jana lo rassicura, spiegando di aver ottenuto informazioni preziose, dimostrando che uscire allo scoperto è stato utile, almeno in parte.

Nel frattempo, Angela chiede a Martina di parlare con Curro riguardo al matrimonio che Cruz e Don Lorenzo stanno pianificando di nascosto, sperando che almeno lei riesca ad attirare l'attenzione del ragazzo, e a convincerlo che la minaccia che incombe su di lui è reale e non il frutto di una fantasia della stessa Angela. Per Curro, infatti, la ragazza avrebbe mal interpretato e ingigantito le parole ascoltate mentre origliava una telefonata di Cruz.

