La Promessa anticipazioni 28 luglio: Manuel vuole Jana con gli abiti di Leonor, ma Cruz esplode

Ecco la trama corretta e riscritta in modo più fluido: Il desiderio di Manuel di avvicinare Jana al mondo nobiliare scatena la rabbia di Cruz, che non accetta di vedere i vestiti della figlia indossati da un'ex cameriera.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Pressato da Lorenzo e dai ricatti di José Juan, Curro rischia di piegarsi a un matrimonio che non desidera.

Riassunto dell'episodio precedente:

Dopo essersi trasferita nei piani nobili, Jana si sente sopraffatta dall'ansia e rifiuta due volte di cenare con i marchesi. Cruz, indignata, considera il gesto un affronto, poiché aveva organizzato la cena per accogliere la futura nuora. La marchesa non intende tollerare ciò che giudica un capriccio e Manuel, conoscendo la natura vendicativa della madre, teme ripercussioni per Jana, pur non comprendendo appieno il comportamento della sua amata.

Intanto Curro, minacciato da José Juan, inizia a riflettere sulla possibilità di sposare Julia per riparare al torto subito dalla giovane e dalle famiglie coinvolte, inclusa quella di Paco. Da sempre segnato da sensi di colpa per quanto accaduto al fronte, Curro vede nel matrimonio un modo per rimediare agli errori del passato.

Anticipazioni de La Promessa:

Manuel vorrebbe che Jana indossasse gli abiti di sua sorella Leonor, partita per gli Stati Uniti, ma Cruz si infuria. La nobildonna non tollera l'idea che i vestiti della figlia vengano indossati da un'altra ragazza, tanto meno da una ex cameriera. Tuttavia, comprendendo le esigenze del figlio, Cruz si offre di occuparsi personalmente del guardaroba di Jana.

Nel frattempo, Lorenzo approfitta dei ricatti di José Juan per tormentare Curro, facendo leva sul suo senso di colpa. L'uomo vuole costringerlo ad accettare il matrimonio con Julia, nonostante il giovane non la ami. Determinato a raggiungere il suo scopo, Lorenzo spinge Curro fino al limite, obbligandolo a cedere alle minacce del fratello di Paco.

Intanto, i rapporti tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes si fanno sempre più tesi. Cruz è convinta che siano stati proprio i Duchi a diffondere le voci sui presunti tradimenti di Alonso, come vendetta per quanto accaduto alla figlia Jimena. Per difendere il proprio onore e ribadire la solidità del suo matrimonio, la donna decide di partecipare, insieme a Don Alonso, a un'importante festa pubblica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa e Vera dicono a Jana di smettere di fare le faccende.