La Promessa anticipazioni 28 giugno: Jana scopre che sua madre è ancora viva, Petra svela il suo segreto

Domani venerdì 28 giugno torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Candela non vuole sposare Orengo. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 giugno: Petra consiglia a Cruz di fermare Ramona, ma Cruz preferisce solo controllarla. Orengo porta un regalo a Candela, che lo evita. Petra minaccia Pia per le sue bugie. Feliciano, stanco di essere il capro espiatorio, propone a Petra di dire la verità sul rapimento del bambino, scatenando la sua ira. Cruz ignora Lorenzo e decide di impedire che il fidanzamento si svolga alla Promessa. Fernando si offre di comprare la Promessa per aiutare Alonso.

Anticipazioni de La Promessa del 28 giugno: Manuel è preoccupato per la gravidanza di Jimena

Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte, ma la cameriera è scettica e le fa capire che non le crede. Petra si intrufola nello studio di Pia mentre il bambino dorme, lo prende in braccio e gli sussurra che Feliciano non è suo fratello, come tutti credono, ma suo figlio. Pia la sorprende e la caccia.

Petra va da Simona e le chiede notizie di Ramona. La cameriera le conferma che Ramona è tornata in paese e che qualcuno si è preso cura di lei, ma non sa dirle altro. Manuel confida a Jana la sua preoccupazione per la gravidanza di Jimena, ma lei lo tranquillizza, suggerendogli di fidarsi di Abel, confermandogli che, nonostante i dissidi iniziali, crede che il medico sia molto in gamba.

Petra ha un segreto che rivela al neonato di Pia

Orengo ferma Candela e pretende una risposta dopo la sua proposta di matrimonio. Lei gli dice di non essere pronta a sposarsi, e lui la invita a pensarci bene. La donna allora chiede consiglio a Pia, che la esorta a scegliere con il cuore. Mauro dà dell'ingenua a Teresa, perché lei è l'unica tra la servitù a fidarsi di Feliciano.