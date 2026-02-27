La Promessa anticipazioni 28 febbraio: Curro gela Eugenia: “Lorenzo è un assassino?”

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è determinato a scoprire cosa sia davvero accaduto a Jana e Debora e chiede a Eugenia la verità su Lorenzo.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina rivela ad Angela e Jacobo il suo coinvolgimento sentimentale con Curro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Per evitare l'ira del Re, Catalina e Adriano ottengono il consenso di Padre Samuel: il matrimonio sarà celebrato in segreto e il prima possibile. Nelle cucine, l'emozione è alle stelle: Simona rivela a Candela che sarà lei ad accompagnare la marchesina all'altare, un onore immenso che deve restare assolutamente segreto per non scatenare catastrofiche ritorsioni.

Mentre si prepara una celebrazione, un'ombra si allunga su Manuel. Toño, inviato a Valverde con l'auto di famiglia e una grossa somma di denaro per i nuovi macchinari, non è ancora rientrato. Il ritardo prolungato getta Simona nel panico: la cuoca teme che il figlio sia ricaduto nelle vecchie e cattive abitudini, fuggendo con il bottino e tradendo la fiducia del marchesino.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

La Promessa anticipazioni: I consigli di Padre Samuel: Martina vuota il sacco

Padre Samuel si conferma il fulcro morale della tenuta. Dopo aver dato preziosi consigli a Petra, che continua il suo percorso di redenzione, il parroco spinge Martina a fare chiarezza nel suo cuore. Seguendo il suggerimento del sacerdote, la ragazza prende coraggio e decide di rivelare ad Angela e Jacobo la verità sulla sua passata storia d'amore con Curro. Una confessione che rischia di agitare nuovamente le acque e di cambiare la percezione che gli altri hanno della giovane Luján.

Il piano di Lorenzo: Eugenia sull'orlo dell'abisso

Don Lorenzo non si arrende. Il Capitano continua a manipolare psicologicamente Eugenia, sfruttando la sua fragilità per indurla a una nuova crisi di nervi. Il suo obiettivo è spietato: farle perdere nuovamente la ragione per avere il pretesto legale di rispedirla definitivamente in sanatorio e allontanare la minaccia che la donna rappresenta per i suoi segreti.

Curro indaga: "Lorenzo è un assassino?"

Mentre Eugenia sprofonda nei sensi di colpa per il destino del figlio, ora ridotto a valletto, Curro cerca di consolarla con dolcezza. Tuttavia, il giovane non perde di vista il suo obiettivo: scoprire la verità sulla morte di Jana e Dolores. Approfittando di un momento di intimità e vulnerabilità della madre adottiva, Curro le pone una domanda diretta e agghiacciante, chiedendole se pensi che Lorenzo sia capace di uccidere un innocente, una domanda che avrebbe potuto aprire uno squarcio definitivo sulla natura criminale del Capitano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina decide di rivelare al padre che Adriano è il padre dei gemelli.