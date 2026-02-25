La Promessa anticipazioni 26 febbraio: Lorenzo urla a Eugenia che Cruz è un'assassina

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel vuole il macchinario a ogni costo e affida a Toño una missione rischiosa: prendere l'auto ufficiale della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Eugenia, furiosa dopo aver scoperto il declassamento di Curro a valletto, affronta il Marchese con un ultimatum categorico: restituire immediatamente al ragazzo il suo rango nobiliare. Eugenia non accetta che il figlio biologico di Alonso venga umiliato per proteggere il prestigio del casato e mette il Marchese con le spalle al muro: riparare al torto o affrontare uno scandalo pubblico.

Emilia confessa che lei e Don Romulo erano promessi sposi, finché lui non la abbandonò senza spiegazioni. Intanto, il cambiamento radicale di Petra, diventata dolce e premurosa dopo l'incontro con Alicia, viene accolto con estremo scetticismo dai colleghi, convinti che la sua natura spietata sia solo latente. Infine, per Manuel e Toño inizia una frenetica corsa contro il tempo. Con i fondi della cauzione finalmente disponibili, devono aggiudicarsi dei macchinari a prezzo d'occasione prima che l'offerta scada, segnando il punto di svolta decisivo per il loro progetto aeronautico.

Antonio è interpretato da Álvaro Quintana

La Promessa anticipazioni: Missione a Valverde, Toño alla guida della vettura di famiglia

Manuel non vuole farsi sfuggire l'occasione della vita. Con i contanti finalmente in mano, deve agire in fretta: il macchinario necessario per i suoi prototipi è a Valverde de la Jara e il prezzo è un affare che non durerà. Non potendo allontanarsi, il marchesino affida l'incarico a Toño. Per assicurarsi che il figlio di Simona arrivi prima di chiunque altro, Manuel gli dà un ordine senza precedenti: prendere l'auto ufficiale della famiglia Luján per coprire la distanza nel minor tempo possibile.

La furia di Lorenzo: la scoperta del "furto"

Il piano di Manuel si scontra però con le necessità di Don Lorenzo. Il Capitano, intenzionato a usare la vettura, scopre con stupore e rabbia che l'auto non è al suo posto. Convinto che si tratti di una mancanza di rispetto nei suoi confronti, Lorenzo va su tutte le furie. Incapace di sfogarsi con Manuel, l'uomo riversa tutto il suo odio sulla povera Eugenia, la cui sola presenza alla tenuta è per lui un tormento insopportabile.

Il colpo basso: Lorenzo rivela il segreto di Cruz

Per ferire Eugenia nel modo più crudele possibile, Lorenzo decide di distruggere la sua fragile serenità. Con cinismo spietato, le rivela la verità che tutti le avevano nascosto: sua sorella Cruz è in carcere. Ma non si ferma qui: le urla che la Marchesa è un'assassina, colpevole di aver ucciso Jana e il bambino che la moglie di Manuel portava in grembo. Per Eugenia, che adorava la sorella, la notizia è un colpo devastante che rischia di farla precipitare nuovamente nell'abisso della follia.