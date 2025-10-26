La Promessa anticipazioni 27 ottobre: Don Alonso dice no a Catalina e punta a vendere metà del marchesato

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz chiede aiuto a Don Lorenzo per organizzare un matrimonio combinato per Curro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana, determinata ad aiutare i Marchesi a superare la crisi economica, propone a Manuel di sfruttare il proprio talento e la passione per l'aviazione come possibile soluzione. Tuttavia, la sua iniziativa non viene accolta positivamente: Alonso e Cruz la giudicano inadatta alla posizione che desiderano per Manuel nella società nobiliare.

Pia tronca la sua relazione con Ricardo che le ha rivelato che non ha mai dimenticato Ana, sua moglie e madre di Santos. La crisi economica dei marchesi di Luján si ripercuote anche sulla servitù. Alonso vuole da Romulo una lista di camerieri da licenziare per diminuire il numero del personale e i costi fissi del palazzo.

La Promessa anticipazioni: la strategia di Cruz per il matrimonio di Curro

Per risanare le finanze ormai compromesse del marchesato, Catalina propone di raddoppiare le coltivazioni già esistenti, convinta che un'espansione agricola possa rappresentare la chiave per riportare prosperità a La Promessa. Con entusiasmo e determinazione, cerca di persuadere suo padre Don Alonso, spiegandogli nei dettagli come il suo piano non sia affatto campato in aria, ma fondato su reali possibilità di successo. Tuttavia, le sue idee moderne si scontrano con la mentalità tradizionale del marchese.

Don Alonso, infatti, rimane ancorato ai vecchi principi e non ritiene valida la proposta della figlia. Pur riconoscendo la necessità di risolvere la difficile situazione economica, considera troppo rischioso il progetto di Catalina e preferisce adottare una soluzione più drastica: vendere il 50% delle proprietà del marchesato. Questa decisione, tuttavia, rischia di compromettere l'eredità della famiglia e di vanificare gli sforzi di Catalina, che si sente frustrata e inascoltata.

Nel frattempo, Don Lorenzo si offre di concedere un prestito a Don Alonso e a Cruz per aiutarli a superare la crisi finanziaria. Entrambi, però, rifiutano la proposta, sospettando che dietro la presunta generosità del capitano si nasconda un piano subdolo per impadronirsi de La Promessa. Nonostante ciò, Cruz decide comunque di chiedere a Lorenzo un favore personale: desidera che la aiuti a combinare il matrimonio tra Curro e la figlia del duca di Castrovejos, un'unione che potrebbe portare vantaggi economici alla famiglia.

