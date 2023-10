La Promessa anticipazioni 27 ottobre: Tensioni tra Alonso e Jose, Curro conosce i risultati dell'esame

Grazie alle nostre anticipazioni, scopri in anteprima l'episodio de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 27 ottobre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 26 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 26 ottobre

Jana dà la sua statuetta della Madonna a Curro, che sta per affrontare l'esame con il precettore. Gregorio si accorge che Teresa ha qualcosa che non va e decide di darle la serata libera, inoltre accoglie le proposte di Lope e Simona per il menù del matrimonio e dice che ne parlerà con i signori; la servitù resta sorpresa dall'inaspettata indulgenza del nuovo maggiordomo e Pia spezza una lancia in suo favore.

Anticipazioni del 27 ottobre: Alonso e Jose sono vicini allo scontro

La tensione tra Alonso e Jose raggiunge nuovi livelli, manifestandosi apertamente attraverso frecciatine e provocazioni reciproche.

Nel prossimo episodio: Successo per Curro e nuove prospettive per Lorenzo

Mentre Curro supera l'esame con successo, la trama si sposta su un altro fronte. Cruz incoraggia Lorenzo a prendere contatti con il collegio in Inghilterra.