La Promessa anticipazioni 27 novembre: Ana e vuole riconquistare Ricardo con la complicità di Santos

La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos è disposto a tutto per vedere i suoi genitori riuniti e il ricatto a Pia è la sua ultima arma.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana ha seguito il consiglio di Ramona e si è confidata con Leocadia, raccontandole il giorno in cui suo fratello fu rapito. Rivivere quel momento, che cambiò radicalmente la sua vita, è stato doloroso: in quella giornata perse non solo il fratello - ora finalmente ritrovato - ma anche sua madre, il cui destino rimane avvolto nel mistero. Il suo umore è cupo, aggravato dalla presenza di Cruz, che non perde occasione di mostrarle il suo disprezzo.

Un barlume di speranza arriva dalla notizia di Manuel: suo marito ha ricevuto un'importante proposta di lavoro che potrebbe allontanarlo dalla tenuta. Jana perderebbe i suoi amici, ma si metterebbe alle spalle l'odio di Cruz. Nel frattempo, la tenuta soffre una grave crisi finanziaria: i camerieri temono per il lavoro, i soldi scarseggiano e Don Alonso e Don dovranno prendere scelte dolorose.

Leocadia e Cruz

La Promessa anticipazioni: Cruz vuole cacciare Leocadia dalla tenuta ma non sa come fare

Il ritorno di Ana ha riacceso le speranze di Santos: il giovane è disposto a tutto pur di vedere i suoi genitori riuniti. Nei giorni scorsi il valletto ha ricattato Pia, imponendole un ultimatum: o si allontana da Ricardo, oppure lui rivelerà a Cruz che la cameriera è in qualche modo coinvolta nella morte del barone di Linaj. Ana, però, non vede l'ora di riparare i suoi errori; spera che Ricardo possa perdonare i suoi tradimenti passati e che tutti e tre possano tornare a essere quella famiglia che lei stessa ha distrutto fuggendo con il suo amante.

Intanto, la presenza di Leocadia alla tenuta diventa sempre più ingombrante per Cruz. La donna è sempre più invadente, e la marchesa desidera allontanarla. Cruz, però, questa volta non può affrontare la situazione frontalmente: Leocadia conosce alcuni suoi segreti che potrebbero essere rivelati. Inoltre, la donna ha tessuto nel tempo legami con la nobiltà spagnola, e potrebbe usarli per compromettere definitivamente Cruz.

