La Promessa anticipazioni 24 novembre: Leocadia scopre la vera identità di Curro

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos vuole dividere Pia e Ricardo ad ogni costo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pochi giorni fa padre Samuel ha parlato a cuore aperto con Maria, rivelandole un segreto che nessuno a Luján conosce e che desidera rimanga tale. Le ha confessato di non essere cresciuto nella povertà, come aveva sempre raccontato, né di essere stato spinto alla vocazione dalla fame. La verità è un'altra: Samuel è il figlio del duca di Windsor Heim.

In un primo momento Maria stenta a credergli, ma quando vede su un giornale la foto del duca e nota l'incredibile somiglianza con il giovane parroco, capisce che Samuel dice il vero. Poco dopo, lui le rivela anche di essersi innamorato di lei. Intanto Pia confida a Rómulo le sue paure riguardo a Ricardo e Ana, mentre Jana, seguendo il consiglio di Dolores, cerca in Leocadia le risposte sul mistero che avvolge sua madre.

Santo e Pia

La Promessa anticipazioni: Santos ricatta Pia

Jana rivela a Pia che nella stanza segreta aveva abitato per un periodo il Barone di Linaja. La governante ne rimane terrorizzata: teme che qualcuno possa riaprire le indagini sulla morte dell'uomo. Le due donne, però, non si accorgono che Santos le sta ascoltando. Il valletto comprende così che Pia è coinvolta nella morte del padre di Cruz e decide immediatamente di approfittare della situazione.

Poco dopo, infatti, si presenta da Pia e la ricatta: se non si allontanerà da Ricardo, lui rivelerà a tutti ciò che ha scoperto. Santos è convinto che la donna sia l'unico ostacolo alla riconciliazione dei suoi genitori, Ricardo e Ana. Intanto Jana confida a Leocadia la verità sul proprio passato, sperando che la donna possa aiutarla a colmare i vuoti della sua memoria.

Le racconta che, quando era bambina, suo fratello fu strappato dalle braccia della madre da una banda di uomini incappucciati. Solo anni dopo scoprì che quel bambino - ormai un uomo - viveva a La Promessa. Per questo si fece assumere dai marchesi come cameriera: il suo obiettivo era ritrovare il fratello. Col tempo, Jana ha scoperto che quel rapimento era stato organizzato per dare un figlio a Eugenia. Leocadia capisce che il bambino di cui Jana sta parlando è Curro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Jacobo si godono un momento romantico, tra ansie e dubbi.