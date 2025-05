La Promessa anticipazioni 27 maggio: Cruz manda all’aria le nozze segrete di Jana e Manuel

La Promessa torna su Rete 4 domani, martedì 27 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra e Cruz scoprono il piano di Jana e Manuel, Martina è gelosa di Julia. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Amelia si rende conto con delusione che il suo tentativo di convincere Vera a tornare a casa è fallito. La giovane, infatti, ribadisce con fermezza la volontà di restare alla tenuta, ignorando ogni appello. A quel punto, la duchessa passa alle maniere forti e pretende la restituzione del denaro sottratto durante la fuga. Vera inizialmente nega, ma poi ammette di non averlo più, aggravando la tensione tra loro.

Pia, finalmente libera dall'ombra di Gregorio, sente di poter riprendere in mano la sua vita e realizzare il desiderio più profondo: riabbracciare suo figlio Dieg e con il permesso di Romulo parte per Badajoz. Il rapporto tra Cruz e Don Alonso si deteriora sempre di più, segnato da freddezza e distacco.

Anticipazioni de La Promessa: Maria indaga sul quaderno finito nelle mani sbagliate

Curro e Julia hanno finalmente appianato le loro divergenze, dopo che il baronetto le ha raccontato come è stato ucciso Paco, il fidanzato della ragazza. Tra i due nasce ora una sincera stima reciproca, che però scatena la gelosia di Martina. Quest'ultima vorrebbe che Julia lasciasse la tenuta, ma Curro prende posizione e rassicura la ragazza, dicendole che potrà restare finché lo desidera.

Nel frattempo, Petra e Cruz riescono a scoprire il luogo in cui Jana e Manuel intendono sposarsi. Quando i due innamorati raggiungono la chiesa, trovano ad attenderli non il sacerdote, bensì la marchesa. Cruz, con astuzia, riesce a convincere Manuel a tornare a casa con lei, facendo così saltare il matrimonio.

Jana, delusa e amareggiata, si rifugia da Ramona in attesa di capire come reagire. Intanto, Maria scopre che Cruz ha scoperto delle nozze grazie al suo quaderno e vuole capire come la marchesa sia riuscita a entrarne in possesso. Alla tenuta, proseguono i preparativi per il matrimonio tra Margarita e il conte de Ayala. Infine, Martina si pente per il modo in cui ha trattato Julia e, in segno di riavvicinamento, trascorre con lei e Curro una spensierata mattinata.