La Promessa anticipazioni 27 luglio: Cruz si infuria con Jana, Manuel teme una vendetta della madre

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Manuel è certo che sua madre Cruz si vendicherà per l'umiliazione subita a causa di Jana.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Jana rifiuta di cenare con i marchesi, Cruz si infuria. Manuel teme la vendetta della madre. Curro riflette se sposare Julia per rimediare alla morte di sua madre.

Riassunto dell'episodio precedente:

Un furto ha sconvolto la Promessa: è scomparso un prezioso crocifisso e a rubarlo è stato Padre Samuel, il nuovo parroco di Luján, temporaneamente ospite alla tenuta in attesa che vengano ultimati i lavori della sua nuova parrocchia. A sorprendere il sacerdote durante il furto è stata Maria, che però ha deciso di non dire nulla. La servitù è in subbuglio per la sparizione dell'oggetto sacro e tutti si danno da fare per ritrovarlo.

Catalina lancia un ultimatum a Pelayo: o la sposa, nonostante il bambino sia di Adriano, oppure si lasciano. Pelayo, seppur incerto, accetta. Curro è sotto pressione da José Juan, che vuole costringerlo a sposare Julia. Lui si confida con Martina. Jana, intanto, si è isolata nella sua stanza, causando disagio in Manuel.

Curro interpretato da Xavi Lock

Anticipazioni de La Promessa: Curro riflette sul matrimonio con Julia perseguitato dal senso di colpa

Dopo essersi trasferita ai piani nobili della tenuta, Jana, fidanzata ufficiale di Manuel, viene sopraffatta dall'ansia. La giovane si sente a disagio all'idea di condividere il tavolo con i marchesi e, per ben due volte, rifiuta di sedersi a cena insieme a Don Alonso e Cruz. Quest'ultima, furiosa, considera il comportamento della ragazza un affronto inaccettabile, soprattutto perché la cena era stata organizzata per accogliere la futura moglie di suo figlio.

La marchesa non ha alcuna intenzione di tollerare quelli che, ai suoi occhi, sembrano solo capricci. Manuel, consapevole del carattere rigido e vendicativo di sua madre, è certo che Cruz non perderà occasione per far pagare a Jana questa mancanza di rispetto. Tuttavia, non riesce a comprendere fino in fondo il comportamento della donna che ama.

Nel frattempo, Curro, messo sotto pressione dalle minacce di José Juan, inizia a pensare che forse l'uomo non abbia tutti i torti. Il giovane si domanda se non sia giusto sposare Julia, così da riparare in qualche modo al torto subito dalla ragazza e dalla sua famiglia, ma anche da quella di Paco, fratello di José Juan. Da sempre, Curro si sente responsabile per ciò che è accaduto al fronte e questa potrebbe essere l'occasione per rimediare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria, Teresa e Vera decidono di organizzare una festa per Jana.