La Promessa anticipazioni 27 giugno: Budina sospetta ancora di Manuel e Catalina rafforza il legame con Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: l'indagine sull'omicidio di Gregorio prende una piega inaspettata.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margarita compie un gesto enigmatico: lascia una lettera segreta a Cruz, il cui contenuto potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Riassunto dell'episodio precedente

Vera confida alla madre di aver dato le dimissioni e di voler abbandonare la tenuta dopo una violenta discussione con Lope. La duchessa, però, la invita a riflettere, sottolineando le qualità del ragazzo, sia come persona che come cuoco. Intanto, Margarita è esasperata dall'atteggiamento del conte Ayala, che ha ripreso a infastidire Martina.

Per proteggere la figlia, Margarita decide di annullare il matrimonio, scatenando la furia del conte, che si rifiuta di accettare la rottura. Nel frattempo, Martina affronta Curro dopo aver scoperto che è suo fratello. Nonostante il dolore, decide di chiarire anche con Julia, temendo che provi dei sentimenti per Curro. Julia, però, la tranquillizza, dicendole di essere ancora legata al ricordo di Paco, il fidanzato morto in guerra.

Anticipazioni de La Promessa: La festa per Jana rischia di degenerare

Le ultime settimane non sono state affatto semplici per Vera. La giovane, infatti, ha scoperto che Lope, in un momento di debolezza, ha rivelato la sua vera identità a Simona e Candela. Per lei si è trattato di un vero e proprio tradimento da parte del fidanzato, tanto da spingerla a prendere decisioni drastiche, trascinata dall'ondata di rabbia e delusione: ha lasciato Lope e ha comunicato il suo licenziamento da La Promessa.

Inaspettatamente, alla tenuta è arrivata sua madre, la duchessa de Carril. La nobildonna, contro ogni aspettativa, si è schierata dalla parte di Lope, invitando la figlia a restare e a riflettere, spingendola verso il perdono. Per il momento, la duchessa ha scelto di fermarsi a La Promessa per stare accanto a Vera e supportarla in questa fase difficile.

Nel frattempo, Margarita, dopo aver rinunciato definitivamente alle nozze con Ayala, ha lasciato una lettera segreta a Cruz. Il contenuto resta ancora un mistero, ma tutto fa pensare che la donna stia tramando qualcosa di molto serio. Catalina, intanto, sprona Jana a darle finalmente del "tu", visto che molto presto diventeranno cognate.

Nonostante il difficile momento che sta vivendo con Pelayo, la marchesina è entusiasta all'idea che il fratello Manuel possa coronare il suo sogno d'amore con la donna che ama profondamente. Nel frattempo, i preparativi per la festa in onore di Jana fervono tra la servitù, ma quella che dovrebbe essere una serata di gioia rischierà di trasformarsi in un evento segnato dagli eccessi e dagli imprevisti.

Intanto il sergente Burdina, che fino a poco tempo fa era convinto di aver arrestato il vero assassino di Gregorio, comincia a nutrire dei dubbi. Il sospetto si fa sempre più forte: forse Romulo sta proteggendo qualcuno e quel qualcuno potrebbe essere proprio Manuel.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra decide di essere onesta e dice a Margarita di conoscere molto bene Ayala.