La Promessa anticipazioni 27 agosto: Catalina riceve un regalo da Adriano, Maria vede Padre Samuel nudo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos racconta a Petra l'incontro tra suo padre e Pia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Teresa scopre che Vera si sta nascondendo dal duca de Carril e, spinta dalla curiosità, le chiede dettagli sulla sua relazione con il nobile. Nel frattempo, Santos viene a sapere che suo padre si è riconciliato con Pia, notizia che lo irrita profondamente: insieme a Petra, non sopporta l'entusiasmo generale per il ritorno di Pia alla tenuta.

Intanto Jana è sempre più nervosa per l'imminente festa di fidanzamento: l'ex cameriera teme di sfigurare davanti agli altri nobili e, nonostante le lezioni della signora Ros, si sente insicura. Scopre inoltre che Manuel e Cruz hanno architettato un passato fittizio per lei. Sconvolta, Jana decide di abbandonare di nascosto La Promessa, mentre Cruz finge di dispiacersi per la cancellazione della festa, avendo volutamente non inviato gli inviti.

Anticipazioni de La Promessa: Ricardo e Pia si baciano

Manuel non riesce a comprendere le ragioni della partenza di Jana. Nel frattempo, Vera confida a Teresa di essere fuggita da casa per allontanarsi dal padre. Dietro la facciata di comodo il duca de Carril è un uomo crudele e spietato strozzino. Cruz rimprovera Manuel per aver annullato la festa di fidanzamento, nonostante in realtà non avesse nemmeno inviato gli inviti.

Tadeo informa Catalina che il cesto di frutta che ha ricevuto proviene in realtà da Adriano, il padre di suo figlio. Petra si lamenta con Rómulo per aver permesso a Maria di assentarsi per aiutare Padre Samuel nelle sue opere caritatevoli senza consultarla prima. Maria e Samuel devono rientrare in motocicletta, ma improvvisamente il mezzo si ferma e i due restano bloccati per strada.

Santos confida a Petra di aver visto Don Ricardo in atteggiamenti affettuosi con Pia, suo padre la cameriera personale di Cruz si sono riconciliati e tra loro è scattato anche un bacio. Manuel scopre da Curro che Cruz aveva vietato alla servitù di avere rapporti amichevoli con Jana. Infine, Maria sorprende Samuel mentre fa il bagno nudo nel lago.

