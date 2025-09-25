La Promessa anticipazioni 26 settembre: Catalina pronta a partire, ma un’emorragia mette tutto a rischio

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia rivela a Santos la verità su sua madre Ana e si schiera con Don Ricardo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nella tenuta si svela finalmente un vero enigma: Marcelo, da sempre appassionato di misteri e cacce al tesoro, scopre un passaggio segreto. Con l'aiuto dei suoi amici e colleghi, individua una stanza nascosta, la cui porta può essere aperta solo con una chiave speciale. Questo ultimo elemento del puzzle diventa essenziale per rivelare ciò che per anni è rimasto celato e ignoto a tutti.

Una volta ottenuta la chiave, Lope e Marcelo entrano nella stanza segreta, un luogo disabitato da anni, privo di finestre, ma carico di misteri destinati a emergere gradualmente. Nel frattempo, Santos si allontana dal padre, sconvolto dalla rivelazione di Donna Petra: sua madre, Ana, è viva e non è mai morta. Pia poi conferma la versione di Ricardo: Ana li ha abbandonati per fuggire con l'amante.

Santos interpretato da Manu Imizcoz

La Promessa anticipazioni: Santos preso tra due fuochi

Pia conosce tutta la verità su Ana, la moglie di Don Ricardo. La cameriera non sopporta che Petra, per ferire sia lei sia il maggiordomo, abbia messo Santos contro suo padre. Decisa a intervenire, Pia si schiera apertamente dalla parte di Ricardo, con cui, tra l'altro, ha anche iniziato una relazione sentimentale, cosa che ha fatto infuriare ancora di più la malvagia Petra.

La cameriera di Cruz rivela al ragazzo che sua madre, Ana, lo ha abbandonato, scegliendo di lasciare la famiglia per seguire lo zio di Santos, fratello di Ricardo. La donna è fuggita con il cognato senza voltarsi. Santos resta confuso: non sa se suo padre è sincero, o se continua a mentire a tutti, e si chiede come avrebbe reagito da bambino, sapendo di essere stato abbandonato dalla madre.

Nel frattempo, Catalina ha già preparato le valigie: nulla può farle cambiare idea alla marchesina, neanche le insistenti dimostrazioni d'affetto di suo fratello Manuel. La ragazza è pronta per partire, ma un contrattempo doloroso rischia di complicare i suoi piani: un'emorragia potrebbe farle perdere il bambino che porta in grembo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina comunica alla marchesa la sua decisione di lasciare la Promessa.