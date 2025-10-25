La Promessa anticipazioni 26 ottobre: Jana propone un futuro diverso a Manuel, ma i marchesi si oppongono

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia e Teresa scoprono nuovi segreti nella camera nascosta

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo il bacio travolgente con Maria, Padre Samuel è deciso a lasciare La Promessa per rifarsi una vita lontano, Samuel ignora che Maria, disperata, farà di tutto per trattenerlo. Convinta che il loro legame non possa spezzarsi così facilmente, la giovane Fernandez si aggrapperà all'amore come unica speranza di redenzione per entrambi.

Nel frattempo, la famiglia Luján è sull'orlo del disastro. Le foto del matrimonio segreto tra Manuel e Jana hanno compromesso ogni alleanza e ridotto la casata in rovina. Cruz, inizia a indagare per scoprire chi abbia tradito la loro fiducia. Ma a muovere i fili nell'ombra è Leocadia, pronta a vendicarsi dei torti subiti: le sue macchinazioni metteranno Jana e Curro in una posizione sempre più pericolosa, trasformandoli in pedine inconsapevoli della sua vendetta.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Pia dice addio a Ricardo

Gli equilibri della tenuta continuano a vacillare tra segreti, scelte difficili e inattese rivelazioni. Jana, spinta dal desiderio di aiutare i Marchesi a superare la crisi economica, e Manuel a ritrovare entusiasmo e un nuovo scopo nella vita, propone ai marchesi di sfruttare la sua passione e il suo talento per l'aviazione. Tuttavia, la sua idea non viene accolta con favore.

Alonso e Cruz giudicano l'iniziativa troppo audace e poco consona al ruolo che immaginano per il giovane all'interno della società nobiliare spagnola, alimentando così ulteriori attriti all'interno della famiglia. Nel frattempo, Teresa vista con Pia la misteriosa camera segreta, un luogo che continua a celare inquietanti misteri, Pia condivide con l'amica un'altra scoperta: le lettere di Dolores, madre di Jana.

Nel frattempo Pia decide di troncare la sua relazione con Ricardo quando lui le ha rivelato che non ha mai dimenticato Ana, sua moglie e madre di Santos. La crisi economica dei marchesi di Luján si ripercuote anche sulla servitù. Alonso vuole da Romulo una lista di camerieri da licenziare per diminuire il numero del personale e i costi fissi del palazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i marchesi litigano per questioni economiche.